Vanessa vydává svoje první best of album a vyjíždí na turné

Elektronická formace Vanessa, působící na české hudební scéně od roku 1990, oznámila vydání svého prvního best of dvojalba k výročí 33 let existence. Tato česká legenda, známá svými kontroverzními a provokativními vystoupeními vchází do „kristových let“, a proto na podzim 2023 představí dokonalý průřez svou dosavadní tvorbou. Skupina se proslavila schopností přinášet jedinečnou kombinaci syrových zvuků, textů plných jedovatosti a nekompromisního pohledu na svět. Vanessa umí šokovat a pobuřovat pokrytce, zatímco milovníky tvrdé elektronické hudby vždycky nadchla dokonalou autentičností.