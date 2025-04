Vysoce aktuální pohled na svět očima dalajlámy nabídne v kinech film Moudrost štěstí, který představuje trailer

Devadesátiminutový film Moudrost štěstí natočený ve švýcarské produkci nabídne v tuzemských kinech nový pohled na dalajlámovy úvahy, strhující obrazy naší planety a nedávno objevené archivní záběry. Unikátní celovečerní dokument zachycuje dalajlámu poprvé ve velmi intimním spojení s divákem. Přímý pohled do očí a nadčasová moudrost jedné z nejznámějších osobností světa, která téměř devadesát let sleduje dění z trůnu tibetských buddhistů, je výsledkem spolupráce řady významných filmových osobností. Tvůrci filmu, mezi nimi i dalajlámův dlouholetý student, herec a producent Richard Gere, nabídnou od 15. května v kinosálech po celé republice nezapomenutelný filmový a meditativní zážitek.

„Když jsem viděl hrubý sestřih filmu Moudrost štěstí, bylo jasné, že jde o mimořádný materiál. Byl rozsáhlý, srozumitelný všem, ale zároveň šlo o velmi osobní filmový zážitek. Nikdy jsem neviděl záběry Jeho Svatosti dalajlámy, jak sdílí svůj pohled na svět se zrakem upřeným přímo do kamery. Bylo to úžasné,“ říká výkonný producent filmu Richard Gere.

Moudrost štěstí není pouze filmem, ale především odkazem a poselstvím muže, který se narodil do rolnické rodiny v severním Tibetu a v útlém věku byl vyvolen, aby usedl na trůn tibetských buddhistů. Od čtyř let se tak ocitl v pozornosti celého světa. Během svého dlouhého života, letos v červenci oslaví 90 let, se tento nositel Nobelovy ceny míru snažil o tichou a nenásilnou duchovní revoluci. Snímek mimo jiné připomíná skrze unikátní záběry i brutální invazi Čínské lidové osvobozenecké armády do Tibetu v 50. letech. Tyto události podnítily dalajlámu k rozhodnutí odejít do exilu v indickém horském městě Dharamsala, kam ho následovalo více než 150 tisíci dalších uprchlíků.

Snímek se zároveň dotýká stavu naší planety. Slova dalajlámy nechává plynout na pozadí dojemných obrazů světa, v nichž odhaluje nejen jeho krásu, ale také nástrahy světa výrazně ovlivněné lidskou činností. Dalajláma v Moudrosti štěstí popisuje malé kroky, které může podniknout každý z nás, aby rozvinul své vědomí způsobem přesahujícím ducha doby i současné politické proudy. Díky otevřené mysli dalajlámy a odzbrojujícímu důvtipu nabízí Moudrost štěstí aktuální návod na zdraví a šťastný život uprostřed výzev 21. století. „Zhluboka se nadechněte, žijte teď, žijte přítomností!“ říká v traileru k filmu dalajláma.

Na vzniku celovečerního dokumentu se kromě režisérského dua Barbary Millerové a Philipa Delaquise či producenta Richarda Gerea dále podílel světově uznávaný fotograf a kameraman Manuel Bauer dlouhodobě spolupracující s dalajlámou a na Oscara nominovaný scenárista a režisér oceněný cenou Emmy Oren Moverman. Distributorem filmu v České republice je CinemArt.

Related Images: