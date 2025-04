„Zlato, uber plyn!“ – když vám řidička taxi zboří život a možná i srdce

Co se stane, když zoufalý mladík potřebuje falešnou snoubenku a jedinou dostupnou kandidátkou je neřízená střela – řidička taxislužby? Připoutejte se, protože nová francouzská komedie Zlato, uber plyn! přiváží do kin pořádně bláznivou jízdu, která rozesměje i ty největší skeptiky!

Benoit měl plán. Chtěl od rodičů vymámit peníze tím, že jim představí svou „dokonalou“ snoubenku na rodinné dovolené v Maroku. Jenže když mu den před odletem vybraná kandidátka odřekne, není na výběr – jedinou ženou, která může sehrát tuto roli, je řidička jeho Uberu, Fiona. Divoká, nekompromisní a absolutně svá. Dívka, která nemá žádné zábrany a říká všechno na plnou pusu. A to vše pod dohledem Benoitových rodičů, které ztvárnil Gérard Darmon (Asterix a Obelix: Mise Kleopatra, Blbec k večeři) a Michéle Laroque (Skrblík, Soused, Můj báječný rozvod). Dva ostřílení francouzští herci, kteří do filmu vnášejí pravý francouzský šarm a komediální timing.

Dokonale nedokonalá Fiona není jen další klasická filmová hrdinka, je to pořádný uragán. Je to neřízená střela, která boří stereotypy a přináší na plátno pořádnou dávku energie. Přímá, impulzivní a absolutně bez filtru! V této komedii tak dostává prostor žena, která možná nesplňuje všechny konvenční představy o kráse, ale zato má charisma na rozdávání. A co víc, právě tahle nezkrotná povaha je důvodem, proč se její příběh stává naprosto neodolatelným.

Představitelka hlavní hrdinky Camille Lellouche je populární francouzská komička, která se kromě herectví věnuje i hudbě a v roce 2015 zazářila v pěvecké soutěži The Voice. O její popularitě svědčí i úctyhodných 2,7 miliónů sledujících instagramových fanoušků, kterým se svěřila: „Fiona byla pro mě pořádná výzva, protože v době natáčení jsem byla 8 měsíců po porodu. Navíc jsem chtěla do Fiony promítnout kousek sebe, protože jsem vyrůstala na sídlišti a nechtěla jsem vytvářet falešný obraz toho, jací lidé tam doopravdy jsou“.

Francouzské komedie mají své nezaměnitelné kouzlo a „Zlato, uber plyn!“ není výjimkou. Přináší břitké dialogy, střet dvou naprosto rozdílných světů a nádherné scenérie Maroka, které jen podtrhují divokou atmosféru celého filmu. Připravte se na pořádně odvázanou bláznivou jízdu plnou trapasů, šílených situací a nekorektního humoru, která vás udrží ve varu od první minuty až po závěrečné FIN.

„Zlato, uber plyn!“ bude k vidění v kinech od 10. dubna.