Hudební festival Hrady CZ začíná svou letošní tour na Točníku s Kabáty, Divokým Billem, Benem Cristovaem či Wanastowými Vjecmi a oznamuje kompletní program

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze ještě do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu 1200 korun, permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak pouze za 2900 korun s VIP kempem. Pouze v předprodeji jsou v nabídce permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise za 5000 korun. Více na www.hradycz.cz

Ubytování Hrady CZ poskytnou ve formě tří kategorií. Nejvyšší je tzv. VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí, cateringovými službami, využít lze i klasické stanové městečko zdarma. K dispozici budou i návštěvníkům úschovny kol a zavazadel a místa pro dobíjení telefonů. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena.

