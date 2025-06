Kompletní časový line-up vystoupení kapel jubilejního 20. ročníku festivalu Hrady CZ je venku

Na osmi dvoudenních zastávkách po celé republice vystoupí Kabát, Richard Krajčo, Ben Cristovao, Divokej Bill, Wanastovi Vjecy, Pam Rabbit, Marpo, Visací zámek a další.

Hrady CZ jako jediný festival svého druhu přinášejí již 20 let zážitek z hudby a atmosféry historických památek lidem po celé republice. Jubilejní ročník organizátoři tak věnují všem aktivním hudebním fanouškům, kteří vyhledávají Hrady CZ pro poslech koncertů svých oblíbených interpretů v kultivovaném prostředí českých a moravských hradních památek. Ty patří tradičně k nejvyhledávanějším prázdninovým výletům a festival Hrady CZ nabízí v ceně sobotního lístku nebo dvoudenní permanentky vstup na hrad zdarma. Organizátoři festivalu vstupné oproti loňsku nezdražili, do 29. května je možné koupit lístky ještě za zvýhodněné ceny na www.hradycz.cz/vstupenky.

Kompletní časový line-up vystoupení všech kapel je venku. Organizátoři festivalu letos program koncipují napříč generacemi, vstřícným krokem k mladým návštěvníkům jsou například koncerty interpretů, jakou je Pam Rabbit oceňovaná v posledních třech letech v hudební anketě Anděl či Sofian Medjmedj, nově vystoupí na Hradech CZ Ben Cristovao, zazní zde tak rap či r’n’b, nebo i rap s přesahem do country v podání rappera a bubeníka Marpa, který své poslední album nahrál v americkém Nashvillu. Páteční program všech zastávek zakončí koncert kapely Divokej Bill, rockový nářez od Kabátů zase uzavře sobotní večery. Richardovi Krajčovi v komorní akustické sestavě bude patřit sobotní poledne, večer pak například skupině Wanastowi Vjecy. Dále se fanoušci můžou těšit na Dymytry, Tomáše Kluse, Visací zámek či Gaia Mesiah. Program je na všech osmi zastávkách obdobný, aby si své oblíbené interprety mohli užít návštěvníci ve všech regionech. Dále na festivalu vystoupí rappeři Anki a Grey256, kapely Henych 666, Doctor Victor, Highland či Symmerya.

Festival Hrady CZ si interpreti chválí pro jeho přátelskou až rodinnou atmosféru a rádi se sem vrací. „Na letošní Hrady CZ se mega těším, je to nejlepší putovní festival v Čechách se super zázemím i fanoušky. Bude to bomba a vystupujeme ve skvělý čas – vždy v pátek v půl desáté, já jsem nadšen,“ říká Marpo. Nadšením nešetří ani Michal „Pixies“ Pixa z kapely Visací zámek, která patří k hradním stálicím. „Hrady CZ jsou jeden z nejlepších festivalů v České republice, kde se k nám chovají skutečně jako rodina,“ uvádí „visáč“ Michal Pixa.

Své 20. narozeniny festival Hrady CZ odstartuje v pátek 11. července a 12. července nedaleko Prahy na zřícenině hradu Točník, který je pověstný medvědí stezkou, na jejímž konci čekají v podhradí medvědi. Pokračovat bude na hrad Kunětické hora, známý také jako „Rumburakův hrad“ z pohádky Arabela, v blízkosti Pardubic od 18. do 19. července. Na nikdy nedobytý vodní hrad Švihov mezi Plzní a Klatovy mohou fanoušci dorazit od pátku 25. do soboty 26. července. První srpnový víkend od 1. do 2. srpna zavítají Hrady CZ do atraktivní vodácké lokality nedaleko Českého Krumlova k hradu Rožmberk nad Vltavou, kde lze poznat život posledních Rožmberků. Veveří, jeden z nejrozsáhlejších moravských hradních areálů na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou, bude festival hostit od 8. do 9. srpna. Do Hradce nad Moravicí, oblíbené filmové lokace pro natáčení pohádek nedaleko Opavy, mohou návštěvníci zavítat od 15. do 16. srpna. Poslední hradní festivalovou lokací na Moravě bude od 22. do 23. srpna Bouzov známý z filmu O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Festival své letní putování uzavře poslední prázdninový víkend 29. a 30. srpna v kraji Karla Hynka Máchy na hradě Bezděz u Máchova jezera, který je v dojezdové vzdálenosti od Prahy i Liberce. Organizátoři festivalu spolupracují s Národním památkovým ústavem.

Koncerty se budou odehrávat vždy na dvou pódiích v areálech na loukách v podhradí či v těsné blízkosti hradů. V pátek se areály otvírají v půl čtvrté odpoledne, v sobotu v deset hodin dopoledne. Tradiční hradní karneval s vyhlášením nejlepších festivalových masek se bude konat vždy v pátek v půl osmé večer.

Placení na festivalu bude letos nově probíhat formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky. Ubytování Hrady CZ poskytnou ve formě tří kategorií. Nejvyšší je tzv. VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením i službou, jako je recepce. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami a dalšími službami, využít lze i klasické stanové městečko zdarma. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena. Pro kola či zavazadla návštěvníků budou k dispozici úschovny včetně zamykatelných skříněk.

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do 29. května zakoupit za zvýhodněnou cenu 900 korun, na sobotu 1000 korun, permanentku na oba dny pak za 1700 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do 29. května pořídit za 750 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1500 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2350 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3100 korun, na místě pak pouze za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 4600 korun. Více na www.hradycz.cz