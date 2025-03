Snowland Music Festival 2025: Největší alpská party se vrací do Livigna!

Připravte se na Snowland Music Festival 2025 – třídenní hudební oslavu, která spojuje zimní atmosféru a nezapomenutelnou party. Od čtvrtka 24. do soboty 26. dubna se nádherný Passo Eira v Livignu ve výšce 2 208 metrů nad mořem promění v open-air pódium, kde se elektronická hudba a nekonečná zábava spojí v jedinečný zážitek.

Festival jako žádný jiný

Jen si to představte: Zatímco slunce pomalu zapadá za vrcholky italských Alp, vy se s přáteli necháváte unášet rytmem elektronické hudby od těch nejslavnějších Djs. I takový dny můžete v Livignu zažít. Přijďte se přesvědčit na Snowland Music Festival – místo, kde se propojuje zimní sport s živou hudbou. Ráno na sjezdovce, večer na party pod širým nebem. Zážitek, jaký jinde nepoznáte.



Line-up: Světové hvězdy ovládnou Passo Eira

Na Snowland Music Festival 2025 zavítají ikony světové elektronické scény. Těšit se můžete třeba na hvězdná jména, jako je Afrojack, Oliver Heldens, Juicy M, Stella Bossi, Edmmar, MATTN a mnoho dalších. Každý z nich přinese do Livigna svůj jedinečný styl, díky kterému vás udrží v rytmu hudby od soumraku až do úsvitu. A to ještě není vše – další headlineři budou v následujících dnech představeni.

Nejen hudba, ale kompletní alpský zážitek

Snowland není jen hudební festival, je to adrenalinová jízda zasazená do jednoho z nejúchvatnějších zimních resortů na světě. Během dne si můžete užít lyžování nebo snowboarding na legendárních tratích Livigna a večer se zvolna přesunout na party pokračující do ranních hodin. Zkrátka, hory a hudba tady tvoří dokonalou kombinaci.



A když si budete chtít odpočinout, útulné après-ski bary nabídnou horké nápoje, skvělou atmosféru a možnost poznat další festivalové nadšence. Milovníci adrenalinu mohou svůj den ještě vylepšit freestyle lyžováním a snowboardingem. Chcete se jen kochat dechberoucí krajinou? Žádný problém. Panoramatické výhledy z Passo Eira ve výšce 2 208 metrů vytvoří kulisu, která dodá festivalu jedinečnou atmosféru.

Livigno ovšem není jen o sjezdovkách – nabízí i skvělé příležitosti pro relaxaci a vzrušující zážitky mimo svahy. Pokud potřebujete nabrat síly, zamiřte do Aquagrandy, jednoho z největších wellness center v Evropě. Horké sauny, osvěžující bazény a kvalitní lázeňské procedury vám zajistí ideální odpočinek.

Pokud vás lákají nákupy, Livigno díky své bezcelní zóně nabízí opravdový ráj – najdete zde luxusní módní značky i špičkové sportovní vybavení. A večer můžete zakončit kulinářským zážitkem, ať už v tradiční horské chatě, tak i v zážitkových restauracích, kde vás pohostí tím nejlepším z italské gastronomie.

Vstupenky & exkluzivní balíčky – zajisti si své místo včas!

Vstupenky na Snowland Music Festival 2025 jsou již v prodeji a zvýhodněné early bird třídenní pasy začínají na 99 €. Vybrat si můžete i VIP a hotelové balíčky, které nabízejí exkluzivní zóny s nejlepším výhledem, prioritní vstup a přístup do stylových après-ski lounge barů. Některé balíčky dokonce zahrnují setkání s umělci pro co nejautentičtější zážitek. O vstupenky je obrovský zájem, takže pokud nechcete přijít o nejlepší alpskou party roku, neváhejte a zajistěte si své místo co nejdříve na oficiálním webu festivalu snowland.it