Letní soutěž s Cinema City: Kupte si vstupenku do kina na libovolný film a vyhrajte nový automobil!

Oblíbená letní soutěž vtrhla do multiplexů Cinema City po celé České republice. Nezáleží na tom, jestli si do kina přijdete užít bláznivou komedii, akční trhák nebo si naopak plánujete odpočinout u animáku. Výhra na vás totiž čeká doslova na každé sedačce. Ve hře je, mimo jiné, nový automobil Škoda Karoq, luxusní kosmetické balíčky, vstupenky do kina, občerstvení a dalších více než 360 tisíc cen.