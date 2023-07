Český audiovizuální průmysl je na vzestupu, v roce 2022 dosáhl obratu přes 15 miliard

APA velmi oceňuje probíhající diskusi nad novelou zákona o audiovizi, kterou má Ministerstvo kultury předložit v nejbližších týdnech do meziresortního připomínkového řízení a která přinese velké změny ve fungování Státního fondu kinematografie. Jednou z nejdůležitějších změn vedle reformy pobídkového systému je, že transformovaný fond bude nově podporovat i tzv. „small screen“, tedy televizní a online projekty, přičemž stávající podpora kinematografických projektů, distribuce a vzdělávání zůstane zachována. Státní fond audiovize se tím adaptuje na změnu diváckých návyků a posílí tak kvalitu tvorby i v nově se rozvíjejících oblastech audiovize.

Novela také navýší zdroje Fondu. Polovina prostředků fondu je tradičně financována z tzv. parafiskálů, tzn. procentního odvodu z příjmů kin, TV, VOD a převzatého vysílání. Stát pak přispívá tzv. „zrcadlem“, tedy částkou rovnající se výši výběru z těchto parafiskálů. Systém financování Fondu je tak dlouhodobě nastaven se spoluzodpovědností všech, kdo z něj mohou čerpat. V současné době ale procento příjmů do fondu odvádějí pouze VOD platformy se sídlem v České republice, zahraniční platformy typu Netflix do systému nijak nepřispívají. Výše parafiskálů je navíc nastavena nevyrovnaně, kdy kina a TV odvádí větší procento než aktuálně dynamicky se rozvíjející VOD. V souladu s evropskou audiovizuální směrnicí, kterou Česká republika transponovala v loňském roce, je v návrhu novely i tzv. přímá investice, která dává VOD platformám povinnost investovat malé procento tržeb do českého obsahu, ale dává jim plnou svobodu při výběru projektů.

Podle APA budou mít z nového audiovizuálního fondu výhody všichni hráči na trhu, včetně televizí a streamingových platforem. Po letech, kdy část přispěvatelů do fondu neměla na podporu nárok, se tato situace narovná. Situaci, kdy na globalizovaném trhu budou do systému přispívat i zahraniční platformy generující zisk z českého trhu, považují zástupci APA za naprostý základ. A to včetně návrhu ministerstva, aby do systému přispívali všichni rovným procentem, tzn. 2 % z kin, TV, převzatého vysílání a streamingu, čímž by opět došlo k narovnání nerovnovážného stavu, kdy kina a TV přispívají víc než VOD. „Tento férový návrh ale překvapivě naráží na odpor jak zahraničních streamerů, tak bohužel i domácích TV a platforem. Bohužel tak opět hrozí opakování situace z roku 2006, kdy tehdejší novela zákona spadla kvůli tlaku komerčních televizí pod stůl. Když se jí pak podařilo později prosadit, vznikl stávající systém, který dostal českou audiovizi do silné mezinárodní pozice, v jaké je dnes. Pokud by současná novela neprošla, vedle porušení financování české audiovize by se definitivně zablokoval i systém pobídek,“ vysvětluje předseda APA Vratislav Šlajer. Nyní přispívají odvodem 0,5 % jen platformy se sídlem v ČR, například v sousedním Německu odvádějí všichni 2,5 % a ve Francii 5 %