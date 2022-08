V PÁTEK VYPUKNE POSLEDNÍ ROČNÍK FESTIVALU ROCK FOR CHURCHILL

Už tento víkend proběhne poslední ročník oblíbeného multižánrového festivalu Rock for Churchill! 26. a 27. srpna se v přírodním areálu Myslivna představí Dub FX, Asian Dub Foundation, GusGus, Donny Benét, Zebrahead, Tata Bojs, J.A.R., Vypsaná fixa, PSH, MYDY, S.P.Y, State of Mind a spousta dalších. Nenechte si ujít pověstnou vrouteckou pohodu a přijďte se rozloučit na Poslední jízdu. Dvoudenní i jednodenní vstupenky pořídíte v předprodeji na https://rfch.cz/cs/vstupenky/ anebo na místě. Stanování je zdarma, platí se jen parkovné 400 Kč / auto.

Po dvou hubených letech se na Myslivně opět představí Rock for Churchill v plné palbě, tentokrát s podtitulem Poslední jízda. Jeho jednadvacátý ročník bude totiž zároveň i ročníkem posledním: „Od začátku připravuje festival víceméně stejná parta. Už několik let se ptáme sami sebe, jestli ještě máme čas, šťávu a energii pouštět se každý rok do tak velkého dobrodružství, jakým Rock for Churchill v současné podobě je. Letos jsme to rozsekli s tím, že té šťávy máme tak akorát na poslední díl, na poslední velkou jízdu,“ popisuje důvody člen festivalového týmu Jaromír Telenský.

Na hlavním pódiu se letos představí pětice zahraničních interpretů: Dub FX, GusGus, Asian Dub Foundation, Donny Benét a Zebrahead. Z domácí scény se návštěvníci mohou těšit na Tata Bojs, J.A.R., Vypsanou fixu, PSH, Skyline, MYDY, Bert & Friends, Xaviera Baumaxu a další zajímavé tváře.

Tanečnímu šapitó budou letos kralovat zahraniční DJs a producenti S.P.Y, State of Mind, Kasra, Crystal Distortion a Alexander Robotnick. Na poslední jízdě samozřejmě nemůžou chybět stálice DJ stage MikkiM, Pixie anebo Akira.

Festivalový areál se pro návštěvníky otevírá úderem pátečního poledne. Program festivalu a další informace najdete na webu www.rfch.cz.