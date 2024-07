Hudba, umění a zábava: Prožijte Sziget Festival 2024 naplno!

Už za dva týdny se uvidíme na místě, kde se sny mění v realitu. Od 7. do 12. srpna se koná Sziget a my vám nabízíme několik tipů co si na Ostrově svobody nenechat ujít. Vstupenky za nejvýhodnější cenu je možné koupit pouze do čtvrtka 25. 7. 23:00. Pozor, cena se zvyšuje až o 30 Euro!

Hudební program: Hvězdy na každém kroku

Line-up Szigetu je i tento rok nabitý až po okraj světovými hvězdami a skvělou hudbou. Na hlavním pódiu se představí Fred Again.., Halsey, Kylie Minogue, Liam Gallagher, Martin Garrix, Sam Smith, Skrillex, Stormzy, RAYE, Tom Odell nebo Fisher. Skvělý program však nabízí i obrovský červený stan Revolut stage s interprety jako Four Tet, Aurora, Big Thief, Fontaines D.C., Marc Rebillet či Crystal Fighters. Kroky fanoušků elektronické hudby určitě zamíří do unikátního Colossea, které je speciálně navrženo pro Sziget ze stovek dřevěných palet, či do Party Areny, kde program končí až v 6:00. O skvělou party se postarají mimo jiné i ARTBAT, Sven Väth, Honey Dijon, Richie Hawtin. (Časový rozpis)