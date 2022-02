SZIGET OZNAMUJE JUSTINA BIEBERA JAKO HEALDINERA PŘÍŠTÍHO ROČNÍKU SPOLEČNĚ S ŘADOU DALŠÍCH HVĚZDNÝCH VYSTOUPENÍ!

Svým energickým vystoupením roztančí hlavní pódium Szigetu britská popová senzace Anne-Marie, která má po vydání svého druhého alba Therapy na kontě řadu nedávných úspěchů včetně moderování The Voice UK a veleúspěšných singlů Doja Cat and Nathan Dawe. Anne-Marie je jednou z největších popových hvězd dneška a neuvěřitelnou posilou už tak skvělého programu.

K výše uvedeným se připojuje také australská kapela Tame Impala postavená okolo výjimečného hudebníka Kevina Parkera. Její nenapodobitelný psychedelický zvuk s nádechy synth-popu si fanoušci zamilovali během celé minulé dekády a Tame Impala tak nyní patří k největším jménům současného hudebního světa. Se zásobou hitů jako The Less I Know The Better, Let It Happen nebo Borderline a mnoha dalšími zaručeně rozzáří celou Budapešť.

Dalším přírůstkem do programu Szigetu je jeden z nejzajímavějších písničkářů současnosti Sam Fender. Stoupající hvězda britské scény s druhým albem Seventenn Going Under sklízí úspěchy ze všech stran, zároveň si dokáže ve svých písních zachovat autenticitu a podávat osobní a intimní výpověď o svém dospívání a jeho těžkostech.