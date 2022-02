Filmová komedie Pánský klub zve na svéráznou skupinovou terapii s Mádlem, Polívkou či Šteindlerem

V průběhu terapeutických sezení komičtí a leckdy neobratní hrdinové skrze příběhy ostatních účastníků lépe nahlížejí sami na sebe a začíná se ukazovat, že cesty ke štěstí mohou mít mnoho podob a že nikdy není pozdě se pokusit ve svých milostných životech něco napravit. A to jak ve vztazích, tak i v případě „erotické“ závislosti. Hlavní ženskou roli navenek sebevědomé, avšak v jádru zranitelné a citlivé terapeutky ztvárnila herečka Kristýna Hrušínská, vnučka Rudolfa Hrušínského. Ve filmu se objeví i její otec Jan Hrušínský, dále v něm hrají Hana Vagnerová, Patricie Pagáčová, Dana Syslová, Nela Boudová, Rudolf Brukner nebo Miluše Šplechtová.

„Cyril na terapii pro sexuálně závislé přišel preventivně, ještě vůbec nic neudělal, ale trápí ho erotické představy o jeho studentkách. Je velmi poctivý, nechce zničit své manželství a rozhodl se to řešit. V hloubi duše je to velký gentleman,“ říká Jiří Mádl, který si ve filmu zahrál sympatického, nesmělého a trochu sucharského učitele na gymnáziu. Notorického záletníka a do sebe zahleděného majitele cykloservisu Edu do terapie přihlásila nevěrou zraněná manželka. Ženy zkomplikovaly život i postaršímu scenáristovi na odpočinku a čerstvému vdovci Přemkovi, čistou hlavu a klid od něžného pohlaví si od terapie slibuje také vyžilý rocker Gigi, který má to nejlepší v hudbě i milostném životě už zdánlivě za sebou. Sestavu doplňuje mladý ajťák Martin, jenž své pravé já maskuje za tvrdší slupku velkého Casanovy, jeho vystupování však vzbuzuje spíše rozpaky.

„Milostný poměr ve formě nevěry se mi zdá jako skvělé téma pro komedii. Ve svém okolí jsem si o nevěře hodně vyslechl, navíc se určitým způsobem každého týká, každý má na ni nějaký názor a přináší spousty takzvaných smutnoveselých příběhů. Právě v této rozmanitosti spočívá její potenciál,“ říká režisér Matěj Balcar. Ten ve filmu Pánský klub, stejně jako v divadelním představení, režíruje v roli psycholožky vlastní ženu, herečku Kristýnu Hrušínskou. „Kristýna je první člověk, kterému dávám své věci číst, konkrétně do Pánského klubu vnesla ženský pohled na věc. Je to náš společný čtvrtý film, když počítám tři studentské, máme za sebou šest divadelních her a řadu reklam. Jsme už sehraný tandem a moc nás to baví,“ dodává Balcar.

Producentem snímku je společnost Punk Film, která má na svém kontě například pohádku Čertí brko nebo celovečerní dokument Můj otec Antonín Kratochvíl, založila a provozuje i známé Muzeum Karla Zemana v Praze a v brzké době do kin uvede film o legendárním lyžařském závodu Hanče a Vrbaty Poslední závod. Koproducenty jsou Demopictures, Divadlo Na Jezerce a Magiclab.