EXIT FESTIVAL ZAŘAZUJE DO PROGRAMU DALŠÍCH 30 JMEN VŠECH ŽÁNRŮ

Jeden z největších multižánrových festivalů v Evropě, srbský EXIT Festival, přichází po úspěšném minulém ročníku s velkou porcí nových jmen pro ročník letošní. K již dříve oznámeným koncertům Nicka Cavea & The Bad Seeds a Borise Brejchy přidávají pořadatelé plejádu největších hvězd jako je Calvin Harris, James Arthur, Honey Dijon, Maceo Plex, Jax Jones nebo Sepultura a mnoho dalších. EXIT dává prostor i nastupujícím kapelám v čele s Molchat Doma, She Past Away nebo Blind Channel.