PSH Nekonečný příběh

Jak jste reagovali na nabídku, že o vás vznikne celovečerní dokument? Proč jste kývli zrovna tomuto tvůrčímu týmu?

Orion: Nedostáváme takový nabídky každej den a ještě k tomu od kamarádů, jako jsou Štěpán FOK Vodrážka a Petr Cífka. Je jasný, že taková šance už třeba přijít nemusí, tak jsme na to zkrátka kejvli.

518: Nechtěli jsme, aby o nás vznikl takovej ten klasickej rap dokument, kde vysvětluješ, co všechno jsi dokázal, co sis za to koupil, a že větší legenda, než jsi ty, vlastně široko daleko neni. Tahle parta filmařů je záruka, že nepůjde o první plán, a proto jsme tu nabídku začali brát vážně.

Film zřejmě překvapí nejen vaše fanynky a fanoušky otevřeností, s níž v dokumentu všichni vystupujete. Vedla k tomuto výsledku nějaká cesta, bylo to zřejmé od začátku nebo jste k tomu dospěli v průběhu natáčení?

518: Nikdy jsme se nepřetvařovali, naše texty obsahujou reálný zážitky a postoje, případně nějaký ujetý představy. Vykecali jsme na sebe vždycky všechno, a to i ty temný a nekorektní aspekty našich životů. V dokumentu tomu nakonec není jinak.

Orion: Myslím, že je dost málo lidí, kterejm bysme se svěřili a věřili. Vždycky je to něco za něco a my jsme si nechtěli na nic hrát. Zbytek odpovědnosti a kreativity leží na straně filmařů. Nás všichni už znaj. Já jsem měl jedinou podmínku a to, aby se vědělo, že jsem miliardář.

Jaké pro vás osobně bylo vrátit se zpátky v čase do historie PSH? Došli jste k nějakým zásadním momentům? Co to přineslo vám a kapele PSH?

Orion: Cestování v čase je skvělá věc. Je super se zasmát tomu, jaký jsme byli ucha, nebo se poplácat po zádech a říct si, že naše tvorba byla a je dobrá. Nejzásadnější moment ale je, že taková věc nějak překvapivě utužila naše kamarádství.

518: Je to tak. Vlastně od tvůrců dokumentu i očekáváš, že se na tu tvojí kapelu podívají z odstupu, nezatíženě, asi i kriticky. Klukům z toho všeho blázince, co jsme prožili, vylezl jeden hlavní motiv, a to je naše přátelství. A je pravda, že o tom co máme my, si může většina ostatních kapel nechat jenom zdát. I my prožíváme samozřejmě období, kdy je dusno, hádáme se, navzájem se sereme, ale nad tím vším je základní fakt, že se máme rádi a jeden druhýho respektujeme.

Přijde vám výstižný název filmu – PSH Nekonečný příběh? Jak si ho vysvětlujete?

518: Je to tak trochu vtip, odkaz na film z dětství.

Orion: Nic lepšího nás nenapadlo a PSH vs. Predátor nám filmaři neschválili.

Byl pro vás okamžik natáčení a vznik filmu nějaký milníkem? Chcete někomu poděkovat nebo říct ještě něco, co se do filmu ještě nevešlo?

Orion: Tak určitě. Rodinám, rodičům a všem, co do toho šli, vymysleli to, připravili, natáčeli, stříhali, zvučili, zrežírovali a naháněli nás, archívy poskytli, všem, co v nás věří, co nám fandí a chodí na naše koncerty.

Nyní má film o vás světovou premiéru na MFF Karlovy Vary, na podzim vstoupí do speciální distribuce. Plánujete k uvedení filmu další aktivity, vznikne klip?

Orion: Klip k filmu je takovej mladší bráška, kterej chce, aby se o něm vědělo. Možná těch sourozenců bude víc. Každopádně chystáme novej singl. Rádi bychom někde náš film podpořili i koncertama, respektive malou tour po kinech a klubech.

518: Je pravda, že cítíme znovu nějakou chuť dělat nový věci. Tak to u PSH bylo vždycky, nikdy jsme tvorbu netlačili na sílu, čekali jsme, až přijde přirozená chuť natáčet novou muziku.

Co PSH čeká v létě a následujících měsících?

Orion: Léto je nabitý festivalama, který pár let nebyly a my se těšíme, že si zase užijeme shows

venku. Už nám to dost chybělo.