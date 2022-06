Jako první do Producentské síně slávy vstoupí na MFF Karlovy Vary Jiří Ježek, producent snímků Báječná léta pod psa nebo Dědictví aneb Kurvahošigutntag

“Producentství má v Česku dlouholetou tradici a je hybnou silou naší audiovize. Považujeme za důležité zdůrazňovat význam nezávislých producentů. Současná úspěšná generace by ale nemohla dělat svou práci bez přínosu předchozích generací. Proto jako profesní organizace budeme každý rok připomínat jednoho kolegu, který se významnou měrou podílel nebo podílí na dobrém jménu producentské profese. Jako první do síně slávy nemohl vstoupit nikdo jiný než legenda Jiří Ježek,“ uvedl předseda APA Vratislav Šlajer.

Před tím, než dnes dvaasedmdesátiletý Jiří Ježek založil vlastní společnost Space Films, působil od 70. let v Krátkém filmu. Zde se podílel na výrobě více než stovky hraných a dokumentárních titulů. Téměř všechny filmy, které vznikly v jeho soukromé společnosti, se zařadily do první desítky nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech. Přímo jako producent je mimo jiné podepsán pod snímky Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) v režii Věry Chytilové, Šakalí léta (1993) Jana Hřebejka nebo Báječná léta pod psa (1997), k jejichž režii Ježek oslovil Petra Nikolaeva. Jako producent se podílel na dokumentu Hlasy dětí (Voices of the Children) o dětech přeživších pobyt v koncentračním táboře Terezín, který získal v roce 1999 prestižní cenu Emmy za nejlepší historický dokument.