Český audiovizuální průmysl vyhlíží dramatický propad kvůli pozastaveným pobídkám, za rok 2021 však hlásí rekordní obrat

Audiovize se v uplynulém roce nejen vrátila na čísla před covidem, ale dokázala překonat i z roku 2019. Obrat zahraničních projektů v roce 2021 tvořil 8,73 mld. Kč, tzn. 70% celkového obratu audiovizuálního průmyslu. Obrat z výroby reklamy pak byl v roce 2021 1,86 mld. a z českého filmu 1,26 mld. korun.

Český audiovizuální trh vykazoval až do příchodu pandemie rostoucí trend. První rok pandemie 2020 znamenal propad, v loňském roce už ale tuzemští filmaři obstáli i navzdory pandemii. Jako první v Evropě jsme zavedli covidová pravidla umožňující bezpečné natáčení a Česko se tak právem stalo magnetem pro světové filmaře. V současné době se v České republice stále ještě točí projekty zaregistrované do systému filmových pobídek na konci roku 2021. Mezi ty, které do ČR nalákal fungující systém pobídek, patřil v roce 2021 i americký akční thriller The Gray Man s Chrisem Evansem a Ryanem Goslingem, jehož natáčení přitáhlo doposud největší pozornost Čechů i zahraničních turistů. A to nejen díky filmovým megastars, ale i kvůli výbuchům, střelbě a automobilovým honičkám probíhajícím přímo v centru Prahy. Za pouhých osmnáct natáčecích dnů zde filmaři utratili přes 750 milionů korun. Útrata Netflixu za natáčení pokračování jednoho ze svých nejsledovanějších a nejdražších filmů Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem překonala za 75 natáčecích dnů 2,5 mld. Kč, filmaři točili i v Jihočeském, Ústeckém a Středočeském kraji. Pokračovalo i filmování epické sci-fi série podle knižního bestselleru Roberta Jordana The Wheel Of Time s Rosamundou Pike, které v České republice do této chvíle utratilo 4,4 mld. korun a fantasy seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem s celkovou útratou za první dvě řady ve výši 3,9 mld. korun. Mezi další projekty natáčené zde díky filmových pobídkám patří film Na západní frontě klid pro německý Netflix s Danielem Brühlem, špionážní seriál Totemy pro francouzský Gaumont, animovaný seriál Hasbro Magic: The Gathering, Chevalier pro společnost Disney nebo postprodukce nového filmu Guye Ritchieho Operation Fortune a řada dalších. V tomto roce v tuzemsku například vzniká druhé pokračování televizní série The Foundation na motivy knih Isaaca Asimova pro Apple TV+.

Reklamní produkce se v roce 2021 po loňském propadu způsobeném covidem opět dostala zpět na obrat z roku 2019, a to i díky velkému objemu českých reklamních zakázek, jejichž obraty rostly před pandemií i v posledním roce. Do České republiky se podle zástupců reklamní sekce APA pozvolna vrací i zahraniční produkce, přestože nárůst cen v tuzemsku způsobuje odliv zejména menších reklamních zakázek směrem na východ do zemí typu Polsko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, v roce 2020 to byla i Ukrajina. Zároveň platí, že klienti ze zemí, jako jsou např. USA, Velká Británie, Francie či Německo, se rádi do České republiky díky kvalitě servisu vrací, přestože v dnešní době už vnímají Českou republiku jako lokalitu, za kterou je potřeba si připlatit.

Rostoucí obrat 1,26 mld. Kč vykázaly v minulém roce nezávislé produkce v oblasti české filmové a televizní tvorby, které se po propadu 26 % způsobeném covidem v roce 2020, dostaly mírně nad úroveň roku 2019 s obratem 1,24 mld. korun. Může za to i celosvětový trend zvýšené poptávky po výrobě audiovizuálních děl ze stran poskytovatelů služeb videa na vyžádání VOD, streamovacích platforem a televizních společností.

Stejně tak počet diváků v českých kinech i jejich tržby se vloni podle statistik Unie filmových distributorů ve srovnání s rokem 2020 zvýšily. Kvůli pandemii covidu a kinům zavřeným od 1. ledna do 23. května 2021 se nemohl počet diváků nikterak rovnat s rokem 2019, i tak se v loňském roce oproti roku 2020 zvýšil počet diváků na 7,142 milionů, což bylo meziroční nárůst o téměř 12 procent.

Tržby kin v roce 2021 činily 1,09 mld. Kč, meziročně jde o nárůst 20 procent, před nástupem pandemie jde o snížení tržeb i počtu diváků zhruba o 60 procent. Na výsledky českých premiér za uplynulý rok je třeba nahlížet optikou pandemie, kdy jednotlivé tituly vstupovaly do kin mezi různými covidovými vlnami, část titulů tvořily i obnovené premiéry. Absolutním vítězem loňské návštěvnosti byla komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel s více než šesti sty tisíci diváky, který porazil i zahraniční filmy, stihl však o pětinu více projekcí než jeho největší konkurenti. Druhou pozici domácího žebříčku obsadil životopisný film Zátopek (394 tisíc), těsní třetí byl dokument Karel o zpěváku Karlu Gottovi (392 tisíc).

Ohledně českých celovečerních hraných, animovaných či dokumentárních filmů a jejich zastoupení na zahraničních festivalech začal rok 2021 úspěchem, kdy koprodukční snímek s českou účastí Smolný pich aneb Pitomý porno získal Zlatého medvěda za nejlepší film na festivalu v Berlíně. V Cannes rezonovala restaurovaná klasika Vojtěcha Jasného Až přijde kocour, MFF Benátky představil hned čtyři hrané snímky s podílem České republiky – Nezanechat stopy, Zázrak, 107 matek a Il Palazzo. Na áčkovém festivalu Black Nights v Tallinu měl v hlavní soutěži mezinárodní premiéru film Okupace. A česká animace dosáhla v roce 2021 mnoha mezinárodních úspěchů. Film Moje slunce Mad byl vybrán do hlavní soutěže v Annecy a odešel s Cenou poroty, navíc získal nominaci na Zlatý glóbus. Snímek Myši patří do nebe byl nominován na Evropské filmové ceny. Na zahraničních festivalech bodovaly i krátké animované filmy Milý tati a Rudé boty natočené na FAMU. Dokumentární debut z FAMU Bratrství zase získal hlavní cenu na festivalu v Locarnu. Do hlavní soutěže zařadil vloni poprvé dokumenty i MFF Karlovy Vary, hned se tam dostala Každá minuta života, oceněná Zvláštní cenou poroty, a Láska pod kapotou. Zahraniční festivaly ocenily i dokumenty Anny nebo Nová šichta.