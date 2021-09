Po páté a naposledy Daniel Craig obléká smoking Jamese Bonda

Na jaře vtrhne do kin v pořadí již dvacátý pátý film ze série Jamese Bonda. V hlavní roli agenta 007 se opět představí Daniel Craig. Podle Craigových slov se jedná o jeho poslední bondovský film. Padoucha ztvární diváky oblíbený Rami Malek. Chystaná bondovka s název Není čas zemřít se v kinech objeví 30. září.

Snímek bude plný akčních scén, nádherných žen, charismatických mužů, nejdražších aut, tentokrát v okouzlujícím Londýně. Přesně jak je u Bonda zvykem. O konkrétním ději se ale zatím stále jen spekuluje. Ve snímku se vrátí staré známé tváře jako již zmíněný Daniel Graig, dále Ben Whishaw, Ralph Fiennes nebo Léa Seydoux, která bude teprve druhou herečkou, jenž si zopakuje roli Bondgirl. Očekává se také návrat Christhophera Waltze, který si v předešlém díle Spectre zahrál Bondova protivníka. Poprvé od svého prvního oscarové vítězství se na plátnech kin objeví Rami Malek. Původně měl připravovaný snímek režírovat Danny Boyle (Milionář z chatrče, Trainspotting), ten však kvůli neshodám později z projektu odstoupil a nahradil jej Cary Joji Fukunaga (Bestie bez vlasti, Jana Eyrová). Ve filmu se objeví také Naomie Harris, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Billy Magnussen a další.

Oficiální skladbu k filmu nazpívala americká zpěvačka Billie Eilish, která je jednou z největších hvězd současné hudební scény. Skladba nese stejný název jako film – No Time to Die (Není čas zemřít). Eilish to považovala za „velkou výzvu“ a podílet se na filmu jako „bláznovství“. „James Bond je nejúžasnější filmová série, která kdy existovala. Ještě pořád jsem v šoku,“ řekla. Pak s bratrem Finneasem prý dostali k nahlédnutí kus scénáře s úvodní scénou. „Tak jsme se do toho pustili a během tří dnů v Texasu jsme to měli napsané,“ líčí Billie, která na finální podobě skladby spolupracovala s orchestrem a skladatelem Hansem Zimmerem.