Maz Univerze opět v Čechách: Temnota a světlo v jedinečné hudební explozi

Na jeho show nikdy nezapomenete. Dekadentní lucemburský hudebník Maz Univerze doveze do Prahy svůj vybroušený emo-rap a nejnovější singl “Tooth Fairy”. Speciální host koncertu bude Anki, čerstvý držitel ceny Vinyla za desku roku.

Rapper Maz Univerze, který v loňském roce například vystoupil i na Rock For People, přiveze originální texty a osobitou show napříč hudebními žánry, jakou nenajdete u žádného českého interpreta. Krátká tour na závěr míří na Slovensko (Bratislava 20. března v klubu Pink Whale, Košice o den později, 21. března v Tabačka Kulturfabrik) a zcela poslední koncert se uskuteční 22. března v Praze, kde předvede svoji show v klubu Café v lese. Více o koncertě najdete na webu rockforpeople.cz.

MAZ Univerze své myšlenky proměňuje na explozivní kombinaci emo-rapu s odkazy na punk a metalovou hudbu. Jeho tvorba spojuje technický rap se zkreslenými výkřiky a melodickými refrény, čímž vytváří jedinečný hudební projev – temný, ale zároveň plný naděje.

Jeho živá vystoupení jsou elektrizujícím performance, které promění publikum v součást obrovské marionety – kolektivní síly bojující proti sociálním nespravedlnostem a inspirující k přijetí vlastní temnoty i světla. Právě tato strhující energie mu otevřela dveře na ikonické festivaly jako Sziget Festival, Rock For People či ESNS a přinesla mu ocenění za nejlepší živé vystoupení na Luxembourg Music Awards 2022. Minulý rok měl také naplánované vystoupení na slovenské Pohodě, to se však kvůli předčasnému ukončení festivalu nakonec neuskutečnilo. Teď se těší na návrat do našich končin.

„Opravdu se nemohu dočkat koncertů v Česku a Slovensku! Loni mě velmi mrzelo zrušení Pohoda Festivalu a věděl jsem, že se sem musíme co nejdříve vrátit, abychom si to vynahradili – a tak jsme se rozhodli zahrát hned dvakrát na Slovensku! Připravili jsme velmi rozmanitý, explozivní a emotivní live set, který ve vás určitě něco vyvolá! Poslechněte si nový album a nalaďte se na to, co vás čeká!“ vzkazuje fanouškům Maz Univerze.

Maz Univerze si získal pozornost svou jedinečnou schopností spojovat osobní lyriku s různými hudebními žánry a experimentálními zvuky. Na začátku března vydal nové album Little Prince, které už stihlo zaujmout fanoušky i kritiky. Na streamovacích platformách bodují singly Baby Vampire, Tooth Fairy a Little Prince. Úspěch zaznamenalo také jeho loňské EP Emo Season, z něhož skladby School Reunion, Hope a Down The Rabbit Hole patřily mezi nejhranější v lucemburských rádiích.

Maz Univerze se rozhodl představit svůj nový materiál právě v České republice a na Slovensku.

Nenechte si ujít šanci vidět ho naživo:

20. března – Bratislava, klub Pink Whalebřezna

21. března – Košice, Tabačka Kulturfabrik

22. března – Praha, klub Café v lese

Tato vystoupení slibují show plnou energie, silných momentů a nezapomenutelné atmosféry. Maz Univerze je totiž známý tím, že jeho koncerty nejsou jen o hudbě, ale i o intenzivním spojení s publikem a vytváření autentických zážitků.