SZIGET PŘEDSTAVUJE PRO ROK 2022 PRVNÍ ČÁST VELKOLEPÉHO PROGRAMU S HEADLINERY ARCTIC MONKEYS, DUA LIPA A KINGS OF LEON

Kromě celofestivalových permanentek jsou nyní v prodeji také varianty pro třídenní návštěvu festivalu a řada ubytovacích možností. Více informací najdete na szigetfestival.com/cz

Se zvěstmi o zbrusu novém albu přichází Arctic Monkeys, jedna z největších kapel na světě, která svou sedmou studiovou nahrávku představí právě na Szigetu. Kvartet z anglického Sheffieldu, jež naposledy koncertoval v roce 2019, už oznámil několik zastávek svého Evropského turné a Sziget tak bude jednou z prvních možností, jak nové písně party okolo frontmana Alexe Turnera slyšet.

Mezinárodní popová hvězda a kritikou oceňovaná zpěvačka Dua Lipa vystoupí na Ostrově svobody se svými hity z úspěšné desky Future Nostalgia. Grammy ověnčené album z loňského roku bylo nejdéle hrajícím číslem 1 v globální hitparádě Spotify a s řadou popových hitů jako New Rules, IDGAF nebo One kiss je Dua Lipa zaručeným zážitkem pro všechny návštěvníky Szigetu.

Trojici potvrzených headlinerů doplňují rockeři Kings Of Leon. Kapela bratrů z amerického Nashvillu je léta zásadním účastníkem všech velkých festivalů a zajistí, že i příští Sziget vybouchne pravou rock’n’rollovou energií. Letos vydali jako první kapela na světě nové album When You See Yourself ve formě NFT a s písněmi známými po celém světě jsou zaručeným hitem Szigetu 2022.

VÍCE NEŽ 40 JMEN