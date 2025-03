Dan Přibáň se vrací na palubě obojživelného auta, výprava k majestátním dunám pouště Gobi v Mongolsku plní nejeden dětský sen

Konec expedic s trabanty ohlásil cestovatel Dan Přibáň už před šesti lety. Teď se vrací do kin s filmem Žlutou žábou do země modrého nebe, a to ve velkém stylu – na palubě obojživelného auta Luaz 967. Stroj, jaký svět neviděl, vyrobený v bývalém SSSR na území dnešní Ukrajiny, jezdí po zemi i po vodě, získal tak přezdívku žlutá žába. Čtyřměsíční cesty z Prahy do Ulánbátaru, dlouhé 17 765 kilometrů, se zúčastnili i noví členové týmu a ve světovém dálkovém rekordu extrémně nebezpečná plovoucí tříkolka Honda ATC. Hlavním cílem byl nejméně osídlený stát světa Mongolsko přezdívaný jako země modrého nebe. Fascinující poušť Gobi s majestátními dunami zlomila srdce všem mužům výpravy. Jeden ze splněných dětských snů budou moci prožít diváci v kinech po celé republice od 24. dubna. Distributorem filmu je Aerofilms.