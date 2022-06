Kámoška Bridget Jonesové v nové australské komedii ví, jak obšťastnit ženu

Při pohledu na svalnaté tělo tancující s mopem nad špinavou podlahou dostane Gina brilantní nápad. Spojit úklid a potěšení. Když se navíc dozvídá, že striptér pracuje pro stěhovací firmu na pokraji krachu, rozhodne se, že svůj nový obchodní model zrealizuje s bandou tamních uklízečů.

Přestože témata jako sexuální frustrace a nedostatek sebevědomí nejsou vždy k smíchu, scénáristka a režisérka Renée Webster dokázala najít dokonalou rovnováhu humoru a něhy, která odráží to, co ženy v určitém věku prožívají. „Film má mnoho tváří. Zabývá se kvalitou a množstvím ženských orgasmů. Zoufá si nad domácími pracemi a ukazuje, jaké je hned po probuzení skočit do Indického oceánu,” vysvětluje režisérka Renée Webster, která si pro natáčení komedie vybrala právě západní pobřeží Austrálie, jejíž přírodní scenérie celé téma harmonicky vyvažují.

Do hlavní role obsadila populární britskou herečku Sally Phillips, kterou diváci znají z filmu Deník Bridget Jonesové, kde ztvárnila postavu Shazzu. „Když Sally nastoupila na palubu, jedna z prvních věcí, o kterou se se mnou podělila, byla statistika, podle které mají nejméně orgasmů heterosexuální vdané ženy. Tím nechceme odsuzovat manželství, chceme jen poukázat na to, že si i něžné pohlaví zaslouží dostatek rozkoše,” vysvětluje režisérka, pro kterou bude snímek prvním celovečerním debutem.

„Renée Webster do své práce vnáší obratnou rovnováhu mezi humorem a citlivostí. Má talent pro vykreslení nádherných hereckých výkonů a dar zobrazit prvky ženské sexuality, aniž by to bylo nevkusné,” dodává producentka filmu Tania Chambers.

Premiéra filmu v kinech proběhne 21. července 2022. Do české distribuce jej uvádí společnost Bohemia Motion Pictures.