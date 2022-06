EXIT Festival nabízí jeden z nejsilnějších programů své historie

Druhý víkend v červenci si rezervujte pro Exit Festival. Dva týdny před otevřením bran nabízí organizátoři přehled letošního programu. Mezi přední jména, která od 7. do 10. července dorazí do Petrovaradinské pevnosti, patří bezpochyby Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, James Arthur a také Masked Wolf, ZHU, Sepultura, Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin, ARTBAT, Denis Sulta, Marky Ramone, Napalm Death nebo The Exploited a stovky dalších.