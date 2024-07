IDENTITA: FILM O ČESKÉM GRAFICKÉM DESIGNU mapující to nejlepší z české vizuální kultury

„Jsem Nicholas Lowry. Opustil jsem New York a přiletěl do střední Evropy do malé země, která měla obrovský vliv na svět grafického designu,“ říká ve snímku Identita: Film o českém grafickém designu Nicholas Lowry, americký rodák s českými kořeny, který se ve svém neodmyslitelném tartanovém obleku vydává na dobrodružnou cestu po stopách grafického designu v zemi, jak sám uvádí, „blízké jeho srdci“. V ní strávil několik let na začátku devadesátých let jako moderátor kultovního českého rádia. Během svého putování se setkává s řadou současných grafických designérů, ale i s odkazem již nežijících ikon, z nichž mnohé uspěly i v zahraničí. Snímek uvede do kin 10. října společnost Bontonfilm.