Hudební festival Hrady CZ startuje na Točníku exkluzivně s Lucií, Danielem Landou a Chinaski

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do 28. června zakoupit za zvýhodněnou cenu 1000 korun, na sobotu 1100 korun, permanentku na oba dny pak za 1800 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do 28. června pořídit za 800 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1550 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2500 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3250 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 4800 korun. Více na www.hradycz.cz