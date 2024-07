Osud vesmíru v rukách bandy ztroskotanců: Borderlands zaútočí na česká kina!

Filmové zpracování jedné z nejprodávanější videoherních sérií všech dob natočil režisér Eli Roth. Ústřední roli Lilith si zahrála herečka Cate Blanchett, které sekunduje Jamie Lee Curtis ztvárňující vědkyni Tannis, Jack Black, který propůjčil hlas robotovi Claptrapovi, Ariana Greenblatt jako Tiny Tina, Kevin Hart coby žoldák Roland nebo Florian Munteanu jako svalovec Krieg. „Chci, aby si lidé říkali: ‚Takhle dobře jsem se v kině bavil nejlíp za poslední roky.‘ Když si uvědomíte, jak vysoká jsou očekávání, nedivte se, že se film točil tak dlouho a vystřídalo se na něm několik scenáristů i režisérů. Jediná možnost, jak natočit film, který zaujme nejen fanoušky hry Borderlands, ale i běžného diváka, je natočit jednoduše skvělý biják. To by nešlo bez těch nejlepších herců. Obsazení Borderlands je perfektní, jsou to ti nejlepší, se kterými jsem kdy pracoval. Všichni do toho šli naplno a celým svým srdcem. Do hlavní role jsem vybral Cate Blanchett, už kdysi nás sblížila láska k hororům. Když se lidé dívají na Cate, vidí ji s dirigentskou hůlkou, já ji vidím s plamenometem. Naučila se neuvěřitelné kaskadérské kousky, skoro všechno chtěla točit sama, je dokonalá,“ pochvaluje si režisér Eli Roth spolupráci s držitelkou dvou Oscarů, čtyř Zlatých glóbů a čtyř Filmových cen Britské akademie.

A co na to sama herečka? „Eli mi zavolal, když tenhle film připravoval a požádal mě, abych si jen tak z kamarádství přečetla scénář. Vůbec nemluvil o tom, že bych měla hrát hlavní roli. Chtěl jen můj názor. Když jsme se pak o tom bavili, řekl mi, že by mě rád viděl jako drsnou lovkyni odměn stejně tak, jako byl Clint Eastwood v roli Muže beze jména nebo Snake Plissken ve filmu Útěk z New Yorku. Tím mě přesvědčil, to je totiž můj nejoblíbenější film,“ říká Cate Blanchett.

V českém znění se diváci mohou těšit na oblíbené herce a dabéry. Hlavní hrdinka Lilith promluví hlasem Dany Černé. Ukecaný robot, který všechno zná, bude mít hlas Davida Novotného, Atlase dabuje Zdeněk Hruška, v Moxxi se promění Vanda Károliy a Taniss bude v českém znění Miluše Šplechtová. „Dabuju robota Claptrapa, kterého v originále namluvil Jack Black, a to je opravdu blázen, musím mít tedy energii na to jeho bláznovství. To je základ, na kterém jsem stavěl a se kterým jsem k tomuhle filmu přistupoval,“ potvrzuje David Novotný, že o zábavu bude postaráno.