Hostem karlovarského festivalu bude herec a režisér Liev Schreiber

Karlovarský festival přivítá jako hosta amerického herce, scenáristu a režiséra Lieva Schreibera, který se na festival vrací po osmnácti letech.

V roce 2004 zde společně s hercem Elijahem Woodem představili v Čechách natáčený snímek Naprosto osvětleno (Everything is Illuminated, 2005). Filmová adaptace knihy Jonathana Safrana Foera, která je příběhem mladého Američana, hledajícího své kořeny na Ukrajině, byla Schreiberovým režijním debutem. Film získal v roce 2005 cenu Laterna Magica a ocenění Biografilm Award na filmovém festivalu v Benátkách.

Téma Foerovy knihy bylo pro režiséra blízké, protože i rodina jeho matky má předky v ukrajinské židovské komunitě. Liev Schreiber se ve filmové a televizní tvorbě pohybuje jako herec od poloviny 90. let. Jeho filmografie zahrnuje v desítkách rolí atraktivní hollywoodské tituly různých žánrů – například romantickou komedii Kate a Leopold (Kate & Leopold, 2001), akční snímek Nejhorší obavy (The Sum of All Fears, 2002), sci-fi X-Men Origins: Wolverine (2009), mysteriózní drama Manchurianský kandidát (The Manchurian Candidate, 2004), sportovní životopisy Tah pěšcem (Pawn Sacrifice, 2014) nebo Skutečný Rocky Balboa (2016), či loňský hit Netflixu K zemi hleď! (Don´t Look Up, 2021)

Za hlavní roli v televizním seriálu Ray Donovan byl Liev Schreiber pětkrát nominován na Zlatý globus a třikrát na Primetime Emmy. Dlouholetá filmová série byla v letošním roce završena snímkem Ray Donovan: The Movie (2022), na kterém se podílel i jako spoluscenárista a výkonný producent.