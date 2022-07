Film Yung Michal o mladém rapperovi na cestě za slávou bude mít světovou premiéru na MFF Karlovy Vary

Patnáctiletý Michal alias Yung Michal se na Instagramu prezentuje jako rapper, kterému ke slávě chybí jen krůček. Ve skutečnosti je ale zaměstnaný v lokálním fast foodu, na místě, ze kterého ještě nikdy nikdo neprorazil. Při obracení hamburgerů sní o kariéře rapové hvězdy, mezi výpary z fritovacího hrnce si fotí selfies, točí videa a do jeho přelomové tisícovky followerů mu stále chybí poslední tři lajky. Šéf si z něj utahuje, spolužáci z něj mají spíš legraci a jeho máma možná ani pořádně neví, co je to Instagram. Podaří se mu splnit si svůj sen během jednoho odpoledne? „Yung Michal je příběhem kluka, který vyrůstá v obrázcích úspěchu a chce to samé. Ale nevidí a nevnímá ty věci za tím, jde jen po té slupce. Michal ještě ke všemu miluje odnož rapu zvanou trap. Tento žánr vznikl v americké Atlantě a je velmi postavený na symbolech úspěchu a dávání na odiv svého bohatství. A z této odnože přejímá Michal zatím jen ten vnější projev, který sám neumí nijak naplnit,“ říká režisér Štěpán FOK Vodrážka, který napsal scénář k filmu společně s Janem Vejnarem. Do hlavní role tvůrci obsadili neokoukané herecké tvář Mikuláše Vedrala, který se objevil v jedné z epizod seriálu Ochránce, či Michaela Huzlíka, dále zde hrají Alena Doláková či Barbara Lukešová.