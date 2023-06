Festival TrutnOFF vybubnovává další kapely. Waltari, Pražský výběr, ale i Ondřeje Havelku. Budit budou Boron

Legendární festival, který se letos po sedmi letech vrací z moravského exilu do domovského Trutnova a uskuteční se v tradičním termínu od 17. do 20. 8., přidává další kapely. „Doplňujeme pestrobarevnou mozaiku našeho Pow-wow, které se po sedmi letech vrací pod hory. Vedle již vybubnovaných Therapy?, Laibach, Asian Dub Foundation, reggae Andrew Toshe či punkfolkových Australanů The Rumjacks doplňujeme naše setkání o známé Waltari, legendární Pražský výběr nebo o noblesu a swingovou eleganci Ondřeje Havelky s orchestrem Melody Makers. Budit nás budou thrash metaloví Boron, kteří se kvůli Trutnoffu dávají dohromady a po letech se k nám vrací,“ uvádí dcera zakladatele této nejstarší přehlídky svého druhu u nás Marta Vrbová Věchetová.

Na festivalu, který je znám svou specifickou atmosférou a neotřelým programem s širokým žánrovým rozpětím, se představí šedesát skupin. Pestrobarevný program ozdobí řada největších legend české populární i undergroundové scény, ale i mladých alternativních objevů a zástupců dalších hudebních proudů. Hudební přehlídka se uskuteční opět na trutnovském Bojišti, kterému festival před lety vdechnul atmosféru a probudil jeho genia loci.