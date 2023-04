Ornella Koktová, Míša Tomešová, Martin Písařík a další slavní vyvedli do společnosti své ratolesti

Italského instalatéra Maria v červené uniformě a jeho bratra Luigiho znají po celém světě hráči i nehráči her již od 13. září 1985. To je datum, kdy byla poprvé na herní konzole uvedena dnes již kultovní hra Super Mario Bros od společnosti Nintendo. A dnes se do kin vrhá stejnojmenný animovaný film Super Mario Bros. ve filmu, který potěší nejen, dnes již dospělé, fanoušky samotné videohry, ale i ty nejmenší diváky, kteří ocení pestrou barevnost, akcí nabitý děj a spoustu vtipných momentů.

Cinema City uvádí film Super Mario Bros. ve filmu v klasickém formátu 2D ale i ve svých speciálních formátech, kterým jsou 4DX, IMAX a VIP Chodov. Vstupenky a více informací naleznete na www.cinemacity.cz nebo v aplikaci Cinema City, která je dostupná v App Storu i na Google Play.