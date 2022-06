TrutnOFF BrnoON bude o den delší  a přidává etno i reggae. Britsko indické šamanské bubeníky The Dhol Foundation a potomka krále reggae Juliana Marleyho

The Dhol Foundation posilněni o DJ

The Dhol Foundation jsou návštěvníkům nejstaršího festivalu svého druhu u nás dostatečně známy. Jejich bubny dhol již několikrát fanoušky roztančily natolik, že zaplnili pódium a ještě dlouho je z něho nechtěli pustit. Jeden rok si kapela na trutnoffský festival dokonce přivezla filmový štáb, který zde natočil živý záznam a použil do filmu o kapele. The Dhol Foundation budou letos posilněni o DJ, etno se tak propojí s elektronikou. „Jsou to naši miláčci. Stejně jako Reef nebo oblíbení The Subways. Johnny Kalsi je šaman, který patří do našeho kmene a se svým bubenickým společenstvím The Dhol Foundation vždy dokázal rozvibrovat naše ležení, až se prach vířil, mokasíny tančily a dým se vznášel nad hlavami našeho ležení. Lidé je nechtěli pustit z pódia a po jejich vystoupení se ještě bubnovalo dlouho do noci. Kdo pamatuje, jistě nezapomene,“ říká k tomu zakladatel přehlídky Martin Geronimo Věchet.

The Dhol Foundation budou celý festival společně s Monkey Business zahajovat již ve čtvrtek, o který bude festival v Brně delší. „Třeba dojde opět i na spontánní propojení, jak se tomu již jednou stalo, kdy s šamany Matěj Ruppert z Monkey Business zazpíval, jako kdyby k sobě odjakživa patřili,“ doplňují pořadatelé.