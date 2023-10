Brněnský festival BATCH má kompletní program

Druhý ročník největší klubové akce v Brně se bude konat od 6. do 7. října 2023 ve třinácti hudebních klubech. Součástí festivalu BATCH bude také konference ReConnect pro hudební profesionály a odbornou veřejnost. Ta proběhne souběžně v termínu od 5. do 7. října.

V rámci showcase festivalu BATCH vystoupí celkově více než pět desítek českých a zahraničních umělců (kompletní line-up na webu festivalu). Mezi největší koncertní taháky letošního ročníku patří jeden z největších aktuálních comebacků na klubová pódia, kterým je bezesporu Moimir Papalescu & The Nihilists. Dále vystoupí například skvělá zpěvačka Lenny, rapper Vladimir 518, legendární slovenská alternativní rocková kapela Tornádo Lue a kultovní americká instrumentální post-rocková kapela Grails. Z Francie dorazí významní zástupci techno scény Maelstrom & Louisahhh, z Číny přijede noisový mág Mei Zhiyong a z Polska do Brna zavítá umělecký duet Siksa, který pracuje s feminismem a právy LGBT+ komunity. Z domácí scény se dále můžeme těšit třeba na kapely Post-hudba, Dukla, November 2nd, Lesní zvěř, Wolfarian a The Bladderstones. Do festivalu BATCH se letos zapojí téměř všechny brněnské hudební kluby – Alterna, ArtBar, Fléda, Kabinet MÚZ, Kafara, Melodka, Metro Music Bar, Music Lab, Ponava, Rusty Nail, Sibiř, Stará Pekárna a Vegalité. Díky programové pestrosti jednotlivých klubů budou moci návštěvníci objevovat pro ně neznámé klubové prostory, ale také hudební žánry od folku, jazzu, post-rocku až po elektroniku, punk, pop nebo metal. To vše za jednotné vstupné, které bude platit do všech klubů, což návštěvníkům umožní libovolné přecházení mezi kluby. Bude možnost zvolit vstupné pouze na jeden den nebo zvýhodněné dvoudenní vstupné.