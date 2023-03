Epica, Jenner a dalších 23 vystupujících dovezou na EXIT Festival pořádnou dávku kytarové muziky!

Symphonic-metalová Epica, sextet vedený jedinečnou zpěvačkou Simone Simons, se vydává do EXIT Universe. Za sebou mají osm studiových alb, z nichž polovina se dostala do první desítky nejprodávanějších v Nizozemsku a jejich desky „Requiem for the Indifferent“ (2012) a „The Quantum Enigma“ (2014) dosáhly do americké hitparády Billboard Top 200. V roce 2015 také obdrželi Music Export Award jako nejúspěšnější mezinárodně ceněná nizozemská kapela. Na hlavním pódiu se k nim připojí bělehradská thrashmetalová kapela Jenner, jejíž album „To Live is to Suffer“ vydané francouzským vydavatelstvím Infernö Records získalo kladná hodnocení po celém světě.