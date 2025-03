COLOUR MEETING 2025 OZNAMUJE PRVNÍ JMÉNA A MEZI NIMI I AFRICKOU HVĚZDU BOMBINA, DUNAJ S JANOU VÉBROVOU A WWW NEUROBEAT

Hvězda tuarežského blues Bombino přijede na letošní festival Colour Meeting. První oznámení programu 22. ročníku nabízí osm jmen a znovu přivede do Poličky výrazné hudební osobnosti z celého světa. Návštěvníky čeká pestrá paleta od tuarežského blues přes hypnotický etiopský groove až po nespoutaný rock’n’roll, temné country balady a mnoho dalšího. Mezi prvními potvrzenými jmény jsou Bombino (NE), Ukandanz (FR/ET), Daniel Romano’s Outfit (CA), WWW Neurobeat, Tolstoys (SK), Poly Noir & The Holy Spirit Smugglers, Wolf Lost In The Poem a Dunaj & Jana Vébrová. Festival také vrací do svého tradičního termínu a bude se konat 25. – 26.7.2025

Díky své odvážné dramaturgii si dlouhodobě udržuje pověst události, která překračuje žánrové hranice a spojuje zdánlivě neslučitelné hudební světy. Letošní ročník Colour Meetingu přivede do Poličky umělce, kteří si nehrají na žánrové mantinely, ale naopak je s lehkostí překračují. Jedním z nejvýraznějších jmen je Bombino, nigerský kytarista, jenž proměnil tuarežské blues v divokou rockovou smršť, kde se saharské rytmy prolínají s dravými riffy a psychedelickými pasážemi. Ovlivněný Markem Knopflerem, Ali Farka Tourém a Jimim Hendrixem si vytvořil vlastní nezaměnitelný zvuk, který mu vynesl spolupráci s Rolling Stones, Black Keys či Dirty Projectors. Jeho album Deran získalo nominaci na Grammy a loňská deska Sahel patří k nejzásadnějším světovým nahrávkám. Neméně energický zážitek přinesou Ukandanz, francouzsko-etiopská kapela, která míchá rock, funk, noise a ethio-groove do explozivní „Ethiopian Crunch Music“. Ani Daniel Romano’s Outfit se neženou do žánrových škatulek – kanadská indie-rocková formace spojuje divoký rock’n’roll, country a psychedelii do své vlastní zvukové alchymie.

Vedle mezinárodních jmen nabídne festival i výrazné osobnosti evropské a české scény. WWW Neurobeat, průkopníci českého experimentálního rapu, kteří letos vydali své dlouho očekávané nové album. Jejich texty, jsou plné fonetických experimentů a jazykové naléhavosti, čímž jejich tvorba získává jedinečnou výrazovou sílu. Zcela jinou hudební krajinu vykreslují Tolstoys, kapela s kořeny na Slovensku, Novém Zélandu a v Berlíně, která vtahuje posluchače do psychedelického světa éterických melodií, jemné elektroniky a trip-hopových prvků. Na temnější strunu hraje Poly Noir & The Holy Spirit Smugglers, nový projekt frontmana legendární Insanie, který přenáší do hudby syrovou esenci noir westernu, potemnělého country a postapokalyptických balad, inspirovaných Nickem Cavem a literární temnotou Cormaca McCarthyho. S hudební poetikou a akustickou intimitou přichází Wolf Lost In The Poem, projekt Jana Žambocha, jenž staví na textové hloubce a citlivých aranžích ve spojení s bubeníkem Pavlem Koudelkou. Skutečně jedinečnou fúzi pak slibuje spojení zpěvačky Jany Vébrové a legendární kapely Dunaj, kteří v těchto dnech vydávají společné album.

22. ročník Colour Meetingu se uskuteční 25. a 26. července 2025 v parku u hradeb v Poličce. Návštěvníky čekají premiérová vystoupení zahraničních umělců, špičky domácí alternativní scény, divadla, workshopy a skvělá domácí kuchyně. Další program bude postupně odhalován na webových stránkách festivalu a sociálních sítích.