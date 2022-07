BALATON SOUND 2022 OTEVŘEL FESTIVALOVOU SEZONU NEZAPOMENUTELNÝMI KONCERTY NEJVĚTŠÍCH HVĚZD ELEKTRONICKÉ HUDBY

1. den | středa 29. června

Úvodní den festivalu patřil nejzajímavějším hlasům současné taneční hudby. Britská senzace Becky Hill se svými chytlavými hity v kombinaci s drum&bassovým doprovodem zahájila festival na vysoké úrovni. Lost Frenquencies představil silný set, v němž neopomněl své největší hity Where Are You Now a Are You With Me. Program hlavní stage pak uzavřel holandský DJ a producent Martin Garrix, který ohromil dav fanoušků velkolepou a podmanivou audiovizální show.