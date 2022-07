Pokáč tvrdí, že je rodinný typ. Míří na koncerty, svatby, do O2 areny i na Slovensko

„Ve svých písních vždy zpracovávám témata, která se mi v životě dějí. Před rokem a čtvrt se nám s manželkou narodilo první miminko, a teď je tedy pro mě aktuální rodinný život. Předtím jsem psal písničky o tom, že chci změnit svět, nebo že chci být slavný, ale nyní vnímám svět z jiné perspektivy,“ říká Pokáč s trochou nadsázky. „Myslím si, že se u nás najde dost lidí, rodinných typů, kteří rádi vezmou rodinku a jedou na chatu nebo výlet. My Češi jsme přece chatařský národ. Zároveň jsem ještě nikdy nenapsal písničku o tom, jak si užívám rodinného života,“ dodává.

Přiznává, že řadu situací, které jsou v textu zachycené, prožil jako syn svých rodičů. Kupříkladu výlety na zdejší hrady a zámky prý dodnes považuje za největší otravu, kterou v dětství zažil. „Strávit víkend na dvou až třech zámcích, pokaždé s dvouhodinovou prohlídkou, je jistě skvělé a poučné, ale já to v té době moc neocenil,“ vysvětluje. Autorem videoklipu k písni Rodinný typ jsou Jakub Mahdal a jeho společnost Jakoby Films. Pro Pokáče je to tradiční spolupráce. „Scénář vznikl na základě textu. Víceméně jsme točili momenty, které v něm jsou, a nějaké fórky jsme přidali. Těším se, co na to lidi řeknou,“ konstatuje Pokáč.

V polovině května vydal singl se svatební tematikou Napořád. Od té doby jej mohou fanoušci zvát, aby zahrál na jejich letní svatbě. Pozvánek je už na tisíc a Pokáč již některé přijal. „Napořád byla písnička, o kterou mi lidi hodně psali. Je taková svatební. Teď mě mohou pozvat na svou svatbu či svatbu někoho blízkého. Těch pozvánek se sešlo opravdu hodně, ale mám koncerty, takže nemohu přijmout zdaleka všechny. Když nám to ale dovolí nabitý kalendář, na nějakých svatbách se určitě zastavím. Uvidíme, jaké to bude,“ usmívá se Pokáč. Letní koncertní program má opravdu plný. Zatímco loni měl v červenci, kdy se protipandemická opatření uvolnila, čtyřiadvacet vystoupení, letos je jich téměř třicet. „Je toho dost, ale je to super. Covidové pauzy byly dlouhé a zaplaťpánbůh, že už lze normálně hrát. Lidé chodí, chtějí se bavit,“ tvrdí.

Vystupuje pořád sám, doprovází se buď na kytaru, nebo ukulele. Na velký koncert v pražské O2 areně, jenž proběhne 24. září letošního roku, ale možná nějaké další muzikanty či přímo celá tělesa coby doprovod pozve.

„Stále také probíhá konkurz na zpěváka či muzikanta, který nahraje coververzi nějaké mé písničky, já si vyberu tu nejlepší nebo nejzajímavější a jeho tvůrce pozvu na svůj koncert do O2 areny, kde ji s ním na pódiu zazpívám. Je to příležitost pro začínající písničkáře nebo třeba fanoušky, kteří to chtějí zkusit,“ uzavírá.

V říjnu Pokáč vyjede na slovenské turné. Čeká na něj osm zastávek a těší se, až svými písněmi potěší i naše bratry na východě.

Koncerty: celé léto můžete na koncert Pokáče zavítat napříč Českem. Jednotlivé termíny na webu pokac.cz