NABRUŠTE MEČE, ZACHRASTĚTE NUNČAKY, PŘIJÍŽDÍ GZA!

Wu-Tang sága pokračuje! Máme pro vás dalšího. Máme pro vás toho, co jsme ještě neměli. Máme pro vás toho hlavního. Máme pro vás hlavu. GZA 2. dubna Futurum Music Bar. Vstupenky za 690 Kč (+ poplatky) pořídíte na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz a v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Na místě 690 Kč.

Už od dob 36 Chambers víte, že jedna z definic jeho party je: “We form like Voltron and GZA happens to be the head.” Je to prostě génius. Jeho show je jak úder otevřenou dlaní na solar, rána na komoru, hvězdice na čelo a nunčaky přes celou hubu.

Trvalo to. Někdo se těší od roku 95, kdy vyšel jeho mistrovský kousek Liquid Swords a jedna z nejlepších Wu sólovek vůbec. Hypnotický bubny, RZA v nejlepší formě, k nesnesení napínavý atmo, smrtící rýmy. Někdo vyčkává flow mistra tekutých mečů od roku 2008, kdy jsme se měli dočkat v rámci série BOOMBOX - tenkrát v Lucerna Music Baru. Protože je ale k zbláznění rozvážnej. A jako šachový velmistr plánuje strategicky tahy za hranicí chápání. Bylo potřeba si počkat. Připrav se na další Wu banger. Tah sekáčem na F 19 přichází právě teď!

