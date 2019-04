Na festival Sziget jedou čeští ranaři Pipes and Pints a slovenská hvězda Celeste Buckingham

V letošním programu legendárního festivalu Sziget se objevilo první české jméno. Pražská rock'n'rollová kapela Pipes and Pints vystoupí poslední den sedmidenní akce, v úterý 13. srpna, ve stejný den jako například Foo Fighters nebo Twenty One Pilots. Slovensko bude zastupovat popová kráska Celeste Buckingham. Festival ohlásil celou třicítku jmen pro Europe stage, příjezd monumentální show Elrow a zveřejnil program oblíbeného dějiště taneční hudby Colosseum. Sziget také opět nabídne pestrý nehudební program, moderní cirkus, divadla i pouliční umění všeho druhu. Navíc stále zůstává vyhrazeno ještě jedno místečko pro českou kapelu, vítěze soutěže Jednou ranou na Sziget. Festival v maďarské Budapešti se koná od 7. - 13. srpna.

Organizátoři multižánrového festivalu zveřejnili program pro menší pódia. Potěšili fanoušky elektronické taneční hudby sestavou pro designové Colosseum. Celá třicítka producentských jmen jako např. britská ikona John Digweed nebo Marco Bailey, si na Szigetu vytvoří království v kruhové pevnosti postaveném výhradně z palet. Do ostrovního areálu se vrací také legendární španělská show Elrow, která fascinuje svojí barevností a pompézností útočí na všechny smysly, a vloni uchvátila nemalou část fanoušků taneční scény. Na ostrově uprostřed maďarské metropole však nepůjde jen o muziku. Hudebnímu programu tu poměrně zdařile sekunduje ten nehudební. Sziget každoročně láká i na moderní cirkus, divadla, pouliční umění všeho druhu včetně francouzského souboru Les Commandos Percu, který představí post-apokalyptickou pyrotechnickou show Silence!.

ČEŠI NA SZIGETU

Obří festival se rok co rok pyšní velkými hvězdami, letošní ročník láká na jména jako Ed Sheerana, Foo Fighters, Post Malone, Martin Garrix, The 1975, Florence and the Machine, The National nebo Twenty One Pilots. Festival však dává sympaticky prostor i méně známým evropským kapelám, aby se na Szigetu mohli představit desítkám tisíc návštěvníků, a pomohl jim tak nastartovat jejich mezinárodní kariéru. Z České republiky zamíří na Sziget keltská rock'n'rollová kapela Pipes and Pints, která vystoupí na Europe stage poslední den festivalu, tedy v úterý 13. srpna. Její kapelník Vojta Kalina neskrývá nadšení: „Máme velkou radost, že si letos na Szigetu zahrajeme. Aby toho nebylo málo, dozvěděli jsme se, že ten samý den na hlavní stagi hrají Foo Fighters. To je prostě muzikantský sen.“

Na zmiňované Europe stage vystoupí více než třicet kapel z dvaceti zemí Evropy a české vlajky tu budou vlát hned dvakrát. V soutěži Jednou ranou na Sziget, která nabízí vítězi možnost zahrát si na obřím festivalu v Maďarsku, postoupily do finále tři kapely: The Silver Spoons, I Love You Honey Bunny a Bratři. Na Sziget party 15. května v Café V lese bude ohlášeno jméno vítěze, kterého si zvolí přímo návštěvníci tohoto večírku. Více informací najdete na www.szigetfestival.com/cz/band-contest

SLOVENSKÉ ZASTOUPENÍ

Také Slovensko bude mít na Szigetu svého umělce, na Europe stage se představí také mladá slovenská zpěvačka s americko-švýcarskými kořeny Celeste Buckingham. „Mám velkou radost, že si s mojí kapelou King Shaolin zahrajeme na Szigetu, na jednom z nejprestižnějších mezinárodních festivalů v Evropě i ve světě,“ říká interpretka mezinárodně úspěšného hitu Run Run Run. „Zároveň se osobně těším na jedinečný zážitek z hraní před velkým zahraničním publikem, i na samotnou atmosféru festivalu, který budu moci porovnat s koncertováním například v USA,“ dodává Celeste Buckingham.

VSTUPENKY

Letošní ročník nabízí velmi zajímavý program a fanoušci nelení a projevují extrémní zájem o vstupenky. Hned na první den festivalu jsou již jednodenní vstupenky vyprodány, takže Eda Sheerana a další umělce, kteří vystupují ve středu 7. srpna, je možné vidět, pouze pokud si zakoupíte permanentku. K dispozici jsou tří, pěti, sedmidenní a návštěvníci by neměli váhat s jejich koupí, protože vstupenky se budou 9. května zdražovat.