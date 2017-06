LUCERNA MUSIC BAR OSLAVÍ 20 LET SÉRIÍ 20 KONCERTŮ

„Snažili jsme se dát dohromady sérii žánrově pestrých koncertů, aby si každý tak trochu přišel na své, takový průřez dramaturgie, kterou v Lucerna Music Baru děláme,“. Narozeninové oslavy odstartovaly 7. října beznadějně vyprodaným koncertem australského beatboxera. V neděli 25. října, přesně v den dvacátých narozenin Lucerna Music Baru vystoupí na kruhovém pódiu anglická jazz-funková kapelas aktuálním albem Amplified Soul. V říjnu se dále v klubu představí jamajská reggae skupina, která zahraje vůbec poprvé v ČR, anebo energická britská parta, jež přiveze novou desku Return Of The Pistoleros. V listopadu a prosinci se můžete těšit na revolucionářes novým albem More Signal More Noise, legendu hiphopu, zástupce kultovního labelu Ninja Tune Jaga Jazzist a, indie-rockové trio, rapperyanebo současnou hvězdu indie popu. Koncert Marina and the Diamonds se pro obrovský zájem fanoušků přesunul do pražské Incheba Arény. Mezi dvaceti narozeninovými večery samozřejmě nechybí ani koncerty domácích interpretů. „V naší dramaturgii mají české a slovenské kapely své pevné místo. Jsme rádi, že spousta z těch, kteří u nás vystupují, berou Lucerna Music Bar jako svou domovskou scénu a pravidelně se k nám vrací,“. K dvacetinám Lucerna Music Baru popřejínebo 07. 10. Dub FX (AUS) 25. 10. Incognito (UK) 26. 10. The Gladiators (JAM) 27. 10. Mydy Rabycad 29. 10. Dub Pistols (UK) 05. 11. Asian Dub Foundation (UK) 09. 11. Talib Kweli (USA) 11. 11. Jaga Jazzist (N) 15. 11. The Cinematic Orchestra (UK) 16. 11. Shilpa Ray & her band (USA) 17. 11. The Wombats (UK) 19. 11. Prago Union 24. 11. Mig 21 29. 11. Astronautalis (USA) 01. 12. Dilated Peoples (USA) 03. 12. United Flavour 07. 12. Xavier Baumaxa 08. 12. Monkey Business 11. 12. Marina and the Diamonds (UK) 14. 12. Polemic (SK) Více informací k jednotlivým koncertům a soutěže o volné vstupy najdete také na www.musicbar.cz Lucerna Music Bar se za dvacet let existence stal jedním z nejzásadnějších hudebních míst v České republice. Originální členitý prostor s bohatou kulturní tradicí a unikátní vysunovací kruhové pódium dávají šanci návštěvníkům zažít vystoupení oblíbených interpretů doslova na dosah ruky a odnést si tak z klubu jedinečný zážitek. V Lucerna Music Baru se za dvacet let vystřídaly stovky zahraničních a domácích interpretů. Jmenujme alespoň ty největší hvězdy, které poctily klub svou návštěvou: Joss Stone, Earth, Wind & Fire, Maceo Parker, Hurts, The Parov Stelar Band, Stephen a Kymani Marley, Major Lazer, Living Colour, Keisza, The Subways, Two Door Cinema Club, Incognito, Pat Metheny, Robben Ford, Mos Def, Mark Lanegan nebo José González. Samostatným fenoménem jsou 80’s & 90‘s videoparties, které již od roku 2000 zaplňují klub každý pátek a sobotu. Historie prostoru dnešního Lucerna Music Baru sahá až do prvního desetiletí minulého století, kdy byl položen základní kámen Paláce Lucerna, v jehož komplexu se klub nachází. Již v roce 1909 byl prostor využíván nejprve jako příležitostné divadlo a později jako Kabaret Lucerna pod vedením Karla Hašlera. Dalším významným rokem v historii sálu je rok 1927, kdy byl otevřen Kabaret – Restaurant Lucerna. Tehdy zde vystupovali slavní čeští umělci v čele s Voskovcem a Werichem a k tanci a poslechu vyhrávaly populární jazzové kapely. Po únoru 1948 byl majetek Havlových a tím i celý Palác Lucerna znárodněn. Nastala čtyřicetiletá doba temna pod vládou komunistů, během níž fungoval prostor dnešního Lucerna Music Baru jako noční podnik bez konkrétního zaměření. Před dvaceti lety, ve středu 25. října 1995, byla započata nová éra pod současným jménem Lucerna Music Bar.