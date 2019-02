Jednou ranou na Sziget je šance pro talentované hudebníky zahrát si na světovém festivalu

Šance zahrát si na jednom z nejprestižnějších festivalů se nabízí všem hudebníkům z České republiky. Do konce února musí poslat přihlášku a v případě postupu do finálového kola přesvědčit fanoušky Szigetu na finálovém koncertě 15.5. v Café V lese. Vítěz soutěže vystoupí na letošním ročníku festivalu Sziget, kde zahrají také Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, The 1975a stovky dalších. Sziget Festival se koná od 7. srpna do 13. srpna.

Soutěže se mohou účastnit interpreti/tky s trvalým pobytem v ČR, nebo kapely s více členy splňující tuto podmínku ze 75%. Kapely zasílají v prvním kole pouze link na jednu skladbu, a to nejpozději do konce února. Tři finalisty vybere odborná porota, celkového vítěze pak samotní návštěvníci Szigetu na koncertu 15.5. v pražském klubu Café V lese. Na tento koncert totiž budou mít volný vstup všichni fanoušci festivalu Sziget, kteří se prokáží zakoupenou permanentkou na letošní ročník. Soutěž vyhlašuje zástupce Sziget Festivalu pro Českou republiku.

Jak se přihlásit?

Pošlete email na soutez@szigetfestival.cz (do 28. 2. 2019), který bude obsahovat:

název kapely

link na jeden videoklip

odkaz na webovou prezentaci

kontakt na zodpovědného zástupce kapely

"Snažíme se dát příležitost mladým a talentovaným kapelám, které mají ambice se ukázat i na zahraniční scéně. Neomezujeme soutěž žádným žánrem, je otevřena všem, ale kvalita a šance mezinárodního uplatnění v budoucnu bude pro postup do finále rozhodujícím faktorem."

Kompletní podmínky soutěže najdete na szigetfestival.com/cz/band-contest

ZDROJ: TZ Sziget