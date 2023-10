DESET LET PO PRVNÍM VYSTOUPENÍ ZAZÁŘÍ STRFKR OPĚT V PRAZE

STRFKR se začali formovat už v roce 2007, původně mělo jít o sólový projekt zakladatele Joshui Hodgese. Nějak se to ale semlelo, k Joshuovi se přidali další hudebníci a vznikl projekt STRFKR. O šestnáct let později jim to stále skvěle hraje a vypracovali se mezi špičku elektro-dance-rockové scény. Nebo indie-pop-rockové alternativní scény, chcete-li. A taky nezapomeňme, že skvěle pracují i s neo-psychedelií.

Zajímavou hudební fúzi doplňují STRFKR o komplexní texty, se kterými si umí vyhrát. Textové nároky na party muziku, do které STRFKR rozhodně můžeme zařadit, nejsou zpravidla nijak vysoké a o to příjemnější je, že se při poslechu jejich tracků můžete nejen houpat v bocích, ale věnovat se i svým myšlenkám a klidně i emocím. Prostě můžete souběžně prožít party i vnitřní prozření. A jak kapela sama říká, obě složky – taneční i spirituální, jsou v jejich tvorbě zcela zásadní a určující.

STRFKR mají na kontě celkem šest studiových alb, jsou známí svými až magickými živými vystoupeními, mají za sebou velké hity, jejich nejznámější skladba Rawnald Gregory Erickson the Second překonala na Spotify hranici 100 milionů přehrání, mají zajímavé a zábavné videoklipy, nebojí se humoru ani vážnějších témat – je to prostě kapela, která má co nabídnout. Přijďte se přesvědčit a tťeba se tam potkáme.