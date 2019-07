Jakub Kohák touží zabít Jamese Bonda

Moderátorka Lenny Trčková dnes vyzpovídala v rámci talk show Čtení tě mění herce, režiséra a spisovatele Jakuba Koháka. Ten povyprávěl nejen o svém psaní a vztahu ke knihám, ale nechal i naplno zarezonovat svůj osobitý humor. Návštěvníci Mall.cz Parku si tak mohli vychutnat hodinu plnou zábavy.

Jakub Kohák má sklon radit různým lidem s rozličnými životními problémy. Sám hodně zažil a je ochoten se o své moudro podělit. Má dokonce návod na to, jak se stát slavným a úspěšným. Stačí se prostě nesnažit a ono to přijde. Tak jako u něj. Jelikož píše pravidelně sloupky, troufl by si i na rozsáhlejší literární útvar. „Troufnul bych si napsat i román, ale jsem chronický „odkladač“ – museli by mi hrozit smrtí, nejlépe zastřelením, abych to dopsal,“ říká Jakub Kohák.

Jakub Kohák donesl na talk show knihu Haruki Murakamiho Norské dřevo. „Chtěl jsem vypadat, jako že jsem se na akci chystal, ale samozřejmě jsem na to zapomněl. Tak jsem sebral knížku, co ležela v hotelu na recepci, abych jako zachránil situaci. Myslel jsem totiž, že tu mám dneska číst,“ vtipkuje herec a režisér. On sám je hrozný čtenář, někdy čte odstavec i osmnáctkrát a jednu knihu četl dokonce dva roky. Má rád útlé svižné knihy, například komiksy a nejraději má ty, co dostane zadarmo.

Kohák promluvil i o natáčení reklam. Nemá vysněnou reklamní roli a točil by klidně i propagační spot na vložky, kdyby měl dobrý scénář a skript. Po čem by však toužil, je zahrát si postavu záporáka v Jamesi Bondovi. Prvního, který to Bondovi pořádně nandá, i když nakonec stejně prohraje.

