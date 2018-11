Filmová podoba knižního bestselleru Poslední aristokratka v režii Jiřího Vejdělka vstoupí do kin přesně za rok

Přesně za rok vstoupí do kin chystaný celovečerní film Poslední aristokratka režiséra Jiřího Vejdělka vznikající na motivy knižních bestsellerů Poslední aristokratka a Aristokratka ve varu, kterých se prodalo neskutečných 200 000 výtisků. Celovečerní komedie vypráví příběh rodiny potomka českého šlechtického rodu Franka Kostky, který se po boku své ženy Vivien a dcery Marie vrací z New Yorku do Čech převzít rodové sídlo zámek Kostka. Snímek uvede do kin 24. října 2019 distribuční společnost Falcon.

„Po dlouhé době se v Česku objevil vtipný humoristický román. Jeho autor Evžen Boček do své Poslední aristokratky s nadsázkou a lehkostí otiskl své dlouholeté průvodcovské a kastelánské zkušenosti. Mně tím dal příležitost znovu se scenáristicky a režijně pustit do nejnáročnějšího královského filmového žánru - žánru komedie,“ říká režisér Jiří Vejdělek. Bočkův román Poslední aristokratka vydaný v roce 2012 získal vítězství v prvním ročníku Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristický román. Čtvrté pokračování úspěšné knižní série Aristokratky vyšlo před několika dny v rámci Velkého knižního čtvrtku.

Tvůrci do filmu z atraktivního zámeckého prostředí obsadili Hynka Čermáka, Tatianu Vilhelmovou, Martina Pechláta, Pavla Lišku nebo Tatianu Pauhofovou. V těchto dnech filmaři vybírají v rozsáhlém castingu představitelku dcery Franka Kostky. Její křestní jméno Marie je v rodě Kostků prokleté, protože žádná z jejích jmenovkyň se nedožila více než dvaceti let.

Děj filmu se odehrává v druhé půlce devadesátých let, kdy je Kostkům v restituci rodové sídlo vráceno. Jejich představy o zámku i České republice, kde nikdy nebyli, jsou idealizované. Už jen střet s českou realitou nabídne řadu humorných situací, stejně jako smiřování se se skutečností, že bezstarostný život na aristokratickém sídle se nekoná, protože zámek Kostka je ve skutečnosti v havarijním stavu. Zdánlivě předem prohraná bitva se stává pro rodinu Franka Kostky výzvou, stejně jako následování rodového hesla „Kdo nikdy neprohrál, nikdy opravdu nezvítězí“.

Natáčení bude probíhat v období ledna až března příštího roku na státním zámku Milotice, který byl i literárním předobrazem Kostky, a na několika dalších historických objektech v Čechách a na Moravě. Autorem románové předlohy je Evžen Boček, scénář napsal Jiří Vejdělek a Tereza Dusová, autorkou kostýmů je Katarína Hollá, architektem je Martin Kurel a za kamerou bude stát Vladimír Smutný.

Producenty snímku Poslední aristokratka jsou Ondřej Zima a Silvie Michajlova ze společnosti Evolution Films, kteří se podíleli například na filmech Učitelka, Kobry a užovky nebo František je děvkař či na seriálech Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Trpaslík nebo připravované Zkáze Dejvického divadla. Koproducenty filmu jsou Česká televize (Tvůrčí producentská skupina Kateřiny Ondřejkové) a slovenská společnost PubRes. Film vzniká s podporou Jihomoravského filmového nadačního fondu.

