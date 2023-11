Titulní píseň k novému českému filmu Tajemství a smysl života složila její autorka ve třinácti letech!

„True Face jsem složila, když mi bylo třináct let,“ vzpomíná na vznik písně dnes třiadvacetiletá Valerie. Měla jsem virózu, ležela doma. Naprosto nechápu, proč jsem to složila, jak jsem to složila. Bylo to hrozně spontánní. Sedla jsem si ke klavíru a řekla jsem si, zkus něco složit, nějakou písničku…“

Když se uzdravila, pustila na mobil nahranou píseň dědovi, který uznal, že ta zpěvačka zní opravdu dobře. Prozradila mu, že dívka, co hraje a zpívá, je ona sama. Nevěřil jí. Petra Vachlera zaskočilo, jak jeho dcera ve třinácti uvažuje, co vkládá do hudby. „Píseň byla skvělá, pomalá a šla do hloubky, jako by ji složil životem protřelý dospělák. A text plně korespondoval s mým připravovaným filmem.“ Nakonec z toho byla nabídka zkusit složit kompletně hudbu k celému filmu. Ten vznikal zhruba deset let, takže dnes s úsměvem otec s dcerou vzpomínají na to, že měli dost času vše pořádně dopilovat. Videoklip k ústřední písni režíroval sám autor filmu, při čemž s Valerii konzultoval pojetí vizuální stránky písně.

Film Tajemství a smysl života, kde se v hlavních rolích objeví Jan Budař, Bára Seidlová, Andrea Kerestešová a Josef Polášek, vstoupí do široké distribuce 23. listopadu, ale díky vyprodaným předpremiérám a v drtivé většině bezvýhradně nadšeným reakcím si už nyní si našel velmi početnou skupinu fanoušků a obdivovatelů.