UŽ V PÁTEK VYPUKNE SPECIÁLNÍ EDICE FESTIVALU ROCK FOR CHURCHILL

Přijďte si užít poslední prázdninový víkend do přírodního areálu Myslivna ve Vroutku, kde se 27. a 28. srpna 2021 uskuteční speciální edice festivalu Rock for Churchill pojmenovaná „Rock for Churchill zase doma“. Těšit se můžete na nabitý program na dvou pódiích v čele se zahraničními headlinery Freestylers Sound System, Mal Élevé a DJ Icicle. Z české a slovenské scény se představí Polemic & Medial Banana, MYDY, N.O.H.A., Redzed, PSH, Prago Union, 7krát3 a spousta dalších. Vstupenky pořídíte na festivalovém webu rfch.cz a na GoOut.cz. Dvoudenní vstupenky stojí 690 Kč (+ poplatky), jednodenní 490 Kč (+ poplatky). Stanování je zdarma, platí se jen parkovné 300 Kč / auto.

Po roční přestávce se na vrouteckou Myslivnu zase vrátí hudba a ta pravá festivalová atmosféra. „V loňském roce jsme se vzhledem k okolnostem vydali s festivalem na výlet do Prahy, letos se vracíme zase domů na Myslivnu s menší speciální edicí Churchillu. Tradiční 21. ročník v plné palbě jsme byli nuceni odložit na rok 2022,“ říká člen festivalového týmu Jaromír Telenský.

Hlavní pódium bude mít každý večer svého zahraničního headlinera. V pátek jím bude Mal Élevé, frontman již nehrajících Irie Revoltés, který za podpory svého bandu představí mix reggae, hiphopu, dancehallu a ska. V sobotu zakončí program pódia svým energickým setem britská elektronická parta Freestylers, která se do Vroutku vrací po dlouhých osmi letech. Společnou velkolepou show do Vroutku přivezou Polemic a Medial Banana, dvě ikony slovenského ska a reggae, kteří zahrají během svého exkluzivního setu největší hity obou kapel.

Z domácí scény se návštěvníci mohou těšit na MYDY, N.O.H.A., PSH, Redzeda, Prago Union, čerstvého držitele Anděla 7krát3, Gaia Mesiah, 58G nebo Fast Food Orchestra.

Programu DJ stage vévodí především jméno holandského DJe a producenta Icicle, který se představí v pátek o půlnoci se svým drum and bassovým setem. Vrcholem sobotního programu DJ stage bude společný b2b set královen české techno scény Luccy a Ladidy. Ani na letošní speciální edici samozřejmě nemohou chybět stálice tanečního šapitó MikkiM, Pixie, anebo Akira.

Kompletní program festivalu a další informace najdete na webu www.rfch.cz.