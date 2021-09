Hudební festival Hrady CZ uzavře tento pátek a sobotu svou letošní pouť na Bezdězu

Šestnáctý ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ letos jako Hrady CZ Light uzavře po Hradci nad Moravicí svoji letošní pouť v pátek a sobotu 27. a 28. na Bezdězu v Libereckém kraji. Páteční program na Bezdězu nabídne koncerty Tomáše Kluse, Mig 21, Mirai a No Name. V sobotu se mohou fanoušci těšit na kapely Divokej Bill, Rybičky 48, Visací zámek a další interprety a skupiny. V ceně lístku na festival je již tradičně vstup na hrad Bezděz zdarma.

V pátek se areál festivalu umístěný za obcí Bezděz otevře již ve čtyři hodiny odpoledne. Připraveno bude pódium, kde se kromě koncertů také odehraje v 19 hodin vyhlášení nejhezčích karnevalových masek. Organizátoři vyzývají návštěvníky, aby si tradiční hradní karneval po loňské odmlce užili a na festival přišli v kostýmech, připraveny pro ně budou skvělé ceny včetně nejnovějšího 5G mobilního telefonu. „Každý návštěvník, který přijde na festival v karnevalové masce, se zúčastní v pátek v sedm hodin večer promenády na podiu a bude odměněn super cenou od našich partnerů,“ láká na hradní karneval jeden z organizátorů festivalu Viktor Souček. V sobotu se areál otevře v půl jedenácté dopoledne a na jednom pódiu dále vystoupí kapely a interpreti UDG, Pokáč a Support Lesbiens. „Areál je letos otevřený již dvě hodiny před začátkem programu. Prosíme všechny, aby vyrazili s dostatečným předstihem. Stát nám nařizuje kontrolovat bezinfekčnost návštěvníků, tedy platí tzv. systém TNO (test, nemoc, očkování) – ukončené očkování, prodělaná nemoc v posledním půl roce nebo jakýkoliv negativní test. Nechceme nikoho zbytečně ,prudit‘, ale kontrola těchto potvrzení nějaký čas zabere,“ říká jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták. Pokud návštěvník nebude mít žádné z těchto potvrzení k dispozici, může se na místě nechat před vstupem na festival zdarma otestovat. „Testování na místě probíhá hladce a rychle, takže lidé bez problémů stihnou celý festivalový program,“ dodává Šesták. Festivalový areál na Bezdězu bude poměrně hodně prostorný. Jeho rozloha sice zůstane stejná jako v „běžných festivalových letech“, letošní kapacita festivalu je však omezena na sedm tisíc osob. Areál navíc nebude rozdělený na sektory, organizátoři festivalu Hrady CZ tak návštěvníkům na Bezdězu nabídnou stejný komfort, jako v předchozích ročnících.

Festival Hrady CZ Light si i nadále udržuje vysoký standard ubytování, návštěvníci mohou za úplatu opět využít VIP kemp PLUS v ceně s postaveným stanem pro dvě osoby vybavený karimatkami a spacáky, splachovacími toaletami, sprchami a recepcí. Samozřejmostí jsou VIP kempy vybavené sprchami a splachovacími toaletami. Festival dále nabídne například úschovny kol a batohů SafeBox pod dohledem kamer a personálu s možností nabíjení telefonů a alkotestem, ale i klasické stanové městečko zdarma.

Lístky na festival Hrady CZ Light lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Ještě stále je také možné vyměnit vstupenky z loňských ročníků, zde je postup: www.hradycz.cz/../Jak-ziskat-vstupenky

Lístek na pátek lze ještě do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 750 korun, na sobotu 850 korun, permanentku na oba dny pak za 1350 korun. Na místě bude vstupné stát 800 korun na pátek, 900 korun na sobotu a permanentka 1450 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 650 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1200 korun, na místě pak za 700 a 1250 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 1750 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 2300 korun, na místě pak za 1850 korun s VIP kempem a 2400 korun s VIP kempem PLUS. Součástí ceny všech vstupenek v předprodeji je i pojištění proti koronaviru a možnost bezplatné sobotní návštěvy přilehlé památky. Více na www.hradycz.cz