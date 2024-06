EXIT doplňuje skvělý a rozmanitý line-up! Od zakladatele RATM přes bratry Cavalerovy až po největší hvězdy současné elektronické hudby jako Carl Cox nebo Black Coffee

Hlasitá a zkreslená stránka EXIT Festivalu dostala mocnou posilu – riffy Sepultury přivezou bratři Cavalerové, Iggor a Max, zakladatelé jedné z nejlepších heavymetalových kapel v historii, jejichž album „Roots“ v devadesátých letech položilo základy nu metalového zvuku! Max často zdůrazňuje, že Srbsko považuje za svůj druhý domov, a je známo, že celé album „Prophecy„, které nahrál se svou kapelou Soulfly, bylo inspirováno jeho hlubokým vztahem k Srbsku. Na EXITu vystoupil již dvakrát, v letech 2004 a 2008, a letos se k němu na pevnosti poprvé připojí jeho bratr Iggor Cavalera a přiveze s sebou esenci Sepultury! Co už se ví, je, že z pevnosti zahřmí legendární riffy „Killing in the Name“ přímo od Toma Morella, spoluzakladatele a hlavního autora většiny alb Rage Against the Machine, a přijedou i nezastavitelní skotští punkeři The Exploited!

Elektronická Dance Arena mts na EXITu je již dlouho uctívána jako největší svatostánek elektronické hudby a hlavní taneční scéna na světě. Uhnízděná v kolosálních příkopech Petrovaradínské pevnosti zůstává nepostradatelnou poutí milovníků elektronické hudby nejen v Srbsku, ale po celém světě. Těžké váhy jako Black Coffee, Carl Cox, Maceo Plex, Sama‘ Abdulhadi, Klangkuenstler, Carlita, Bonobo, I Hate Models a Patrick Mason a další světoví DJs se chystají elektrizovat jedinečnou mts Dance Arenu inovativním a dechberoucím lineupem a produkcí, která rok od roku zvyšuje laťku. A to není všechno, protože páteční speciální lineup s překvapením festival teprve odhalí!

„Jsme hrdí na to, že můžeme představit jeden z našich dosud nejlepších line-upů naší historie. Každým rokem se snažíme zvedat program i produkci na vyšší úroveň, a potvrzujeme tak pověst předního světového hudebního festivalu,“ uvedl zakladatel a ředitel festivalu EXIT Dušan Kovačević.