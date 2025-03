Marek Eben má čas v hereckém důchodu konat dobro

Moderátor, herec a hudebník Marek Eben rozhodně všechny zaskočil, když se koncem minulého roku rozhodl odejít do hereckého důchodu. Po dlouhých šestadvaceti letech odchází ze studia Ypsilon a vzdává se své role Jeníka v inscenaci Prodaná nevěsta. Soukromí si herec drží celoživotně pod pokličkou a je to snad jediné téma, které pro něj v rozhovorech bylo vždy tabu. Jako spisovateli se mu to ovšem osvědčilo, a tak není divu, že letos vydal druhý díl svých fejetonů s názvem „Myšlenky za volantem 2“, kde se dozvíme nejen něco o jeho šatníku, ale také o každodenních strastech a radostech. Sám Marek Eben coby moderátor moc dobře ví, jak jsou plíce a dech v životě důležité. Proto se rozhodl, že se stane dalším ambasadorem sbírky nadačního fondu Naše plíce a předal oscilační vestu, která jedné malé pacientce pomůže dát doslova „druhý dech“. Onemocnění plic je jedním z největších zdravotních problémů ve světě a způsobuje přibližně jednu šestinu všech úmrtí.

Herec, kterého proslavila už na konci šedesátých let role legendárního Válečka v seriálu Kamarádi, oslavil v prosinci 67. narozeniny. „Hereckého“ důchodu vůbec nelituje a sám dodává, že tak bude mít více času na manželku, bývalou herečku Markétu Fišerovou. Osud byl k nim více než krutý a museli si projít nejednou velkou životní zkouškou. Jeho ženu zničehonic postihla mozková příhoda, načež ochrnula a je od té doby upoutána na invalidní vozík. Eben se o ni stará s obětavostí a velkou láskou. U Karlových Varů, kde každoročně moderuje mezinárodní filmový festival, si nechal postavit dokonce dům s bezbariérovým přístupem. A možná právě proto se rozhodl připojit k nadačnímu fondu Naše plíce, který pomáhá těm, co to nejvíce potřebují. „Vůbec jsem nevěděl, že takové onemocnění existuje. Je to druh onemocnění, o kterém jsem netušil, že vůbec je na světě. Když se potom s Aničkou poznáte a vidíte ji, tak je to milé živé dítě jako každé dítě. Je fajn, když se dá udělat něco, co jí samozřejmě pomůže k tomu, aby mohla žít stejný život, jako žijí ostatní děti“, rozpovídal se při předávání šeku samotný moderátor a dodal k vybrané částce: „Já myslím, že to je něco, na co ten český národ může být přeci jenom pyšný. V tomto ohledu jsme docela velkorysí.“

Akce, která se uskutečnila v Karlových Varech a díky vybrané částce se tak podařilo udělat jednu rodinu velmi šťastnou. Anička díky částce 248 917 Kč dostane šanci na plnohodnotný život. „Určitě jsme byli rádi. Já byl zrovna v práci a přítelkyně to doma hlídala. Hned mi telefonovala, když se to vybralo. Bedlivě jsme to sledovali a byli jsme rádi, že se to povedlo,“ dodává tatínek nemocné holčičky. Anička minulý rok nastoupila do první třídy a od tří let bojuje s bronchiektáziemi. Vážné onemocnění by se dalo popsat jako díry na plicích. Rodiče proto potřebovali pro sedmiletou holčičku dýchací vestu, která jí pomůže vykašlávat hleny z plic. Bude tak mít daleko snadnější fungování v běžném životě. „Má trvale sníženou kapacitu plic na nějakých 75 %. Díky vestě se jí bude daleko lépe dýchat a nebude se tolik zadýchávat. Díky tomu může normálně sportovat a pohybovat se,“ vysvětluje rodina Aničky důležitost tohoto zařízení v jejím životě.

Celková částka sbírky překvapila nejen samotnou rodinu, ale i nadační fond Naše plíce, který byl založen realitní kanceláří Y&T Luxury Property a je tvořený výhradně z žen. Nadačnímu fondu Naše plíce se tato sbírka povedla, a to přesto, že jeho činnost byla poslední rok výrazně ztížena. „Nadační fond Naše plíce založený v roce 2020 zvítězil v boji za ochranu svého názvu, který vyhrál v soudním řízení proti později založené pacientské organizaci Moje plíce, z.s., a která tedy musí změnit název, aby nedocházelo k záměně. Jelikož obě zmíněné organizace působí na srovnatelném trhu a jejich účelem je pomoc a podpora lidem trpícím onemocněním plic, mohlo docházet k záměně a mylné představě veřejnosti kvůli podobnému názvu,“ vysvětluje aktuální situaci zakladatelka realitní kanceláře i zároveň nadačního fondu Elena Jakubovič.

„Rozhodli jsme se pro Aničku, protože přístroj, který ona potřebuje, je případem, který pojišťovna bohužel neproplácí. Jedná se již o naší pátou sbírku, která pomáhá dětem. Jsme za to nesmírně vděční a doufáme, že díky štědrým dárcům v tom budeme pokračovat. Děkujeme všem, kteří přispěli a kterým nejsou osudy druhých lhostejné,“ říká za nadační fond Elena Jakubovič. Cílem sbírky bylo 248 917 kč, celková suma však částku ještě převýšila, a tak se zbytek vybraných peněz použije v další sbírce nadačního fondu Naše plíce a pomůže zase někomu jinému.

V minulost s nadačním fondem spolupracovaly známé tváře jako Adéla Gondíková, Jiří Bartoška, Agáta Hanychová či Jaromír Jágr.