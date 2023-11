„Jak dlouho půjdeme, je nám fuk, hlavně se těšíme na nanuk…,“ hrdinové z Mlsných medvědích příběhů míří na pól a představují ukázku z nového filmového pásma

Ve více než hodinovém filmovém pásmu Mlsné medvědí příběhy: Na pól! chlupáči Nedvěd a Miška vyrážejí na pozvání lední medvědice na nanukový festival na dalekém pólu. Po cestě se potkají a vzájemně si pomohou s novými zvířecími kamarády z různých koutů světa. Podaří se jim pól najít a ochutnat mňamózní nanuky? V dalších epizodách si medvědi zavzpomínají, jaké to bylo, když dostali chuť na bramboráky, na prvotřídního jeleního kuchaře, na nečekanou návštěvu netopýra Mojmíra a na to, co se stalo, když vysbírali zvířátkům v sadu všechny švestky. Nechybí veselé chytlavé písníčky a recept na jedinečnou domácí zmrzlinu. Nanukům brum!

Mlsné medvědí příběhy mohli diváci vidět poprvé před šesti lety. Od té doby si seriál získal srdce dětí i dospělých kromě České republiky a dalších evropských zemí i v USA, Kanadě, Mexiku, Jižní Koreji nebo Číně. Širokou komunitu fanoušků mají medvědi i na sociálních sítích. „Lidé nám posílají úžasné obrázky a příběhy o tom, jak se naši věčně hladoví chlupáči stali součástí jejich života. Je to velká motivace pro náš úzký tvůrčí tým, který na projektu dělá s obrovským nasazením. Kromě knihy Vzhůru na pól! nedávno vyšla v Albi kooperativní desková hra Mlsné medvědí příběhy,“ říkají producenti Bára Příkaská a Vratislav Šlajer z Bionautu.