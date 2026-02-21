Film ŠAMPIÓN zažil velkolepou předpremiéru na ZOH 2026 v Miláně!

Film ŠAMPIÓN, který vypráví příběh krasobruslařské legendy Ondreje Nepely, byl slavnostně uveden během Zimních olympijských her v Miláně – Cortina d’Ampezzo 2026. Výjimečná předpremiéra se uskutečnila 18. února 2026 v 19.00 ve Slovenském olympijském domě – Casa Slovacca v Miláně a symbolicky propojila filmové umění s olympijskými hodnotami.
Událost vzdala hold nejen samotnému Ondreji Nepelovi, ale i jeho trenérce Hildě Múdre, která zásadně ovlivnila jeho sportovní kariéru i osobní život. Film byl s anglickými titulky, aby byl přístupný i mezinárodnímu publiku a návštěvníkům olympijských her.
Generální sekretář Slovenského olympijského a sportovního výboru Jozef Liba zdůraznil symboliku uvedení filmu právě na olympijské půdě: „Ondrej Nepela je jednou z nejvýraznějších osobností v historii slovenského sportu. Jeho odkaz je dodnes živý a inspirativní. I proto se současná olympijská výprava nechala inspirovat jeho legendární jízdou při návrhu oficiálního olympijského oblečení.“
Podle Jozefa Liby bylo přirozené, že si Slovensko jeho výjimečný příběh připomnělo právě během největšího sportovního svátku světa.
Jednu z nejdůležitějších postav filmu, trenérku Hildu Múdrou, ztvárnila Jana Nagyová, která se slavnostní předpremiéry v Miláně osobně zúčastnila spolu s představitelem Ondreje Nepely Adamem Kubalou. Uvedení filmu vnímala i s jemnou symbolikou: „Těšila jsem se, že jsem se zimních olympijských her v Miláně zúčastnila i bez umístění. Nešli jsme vyhrávat, šli jsme promítat. A to je pro slovenský film velká věc.“
Za realizací slavnostní předpremiéry stála také úzká spolupráce se sportovním prostředím. Jeden z producentů filmu Tibor Búza vnímal uvedení filmu v Miláně jako symbolické vyvrcholení dlouholeté práce celého tvůrčího týmu: „Uvést slovenský film během zimních olympijských her je obrovská pocta a zároveň silný symbol. ŠAMPIÓN nepatří jen do kin, patří na olympijskou půdu, kde se psaly dějiny Ondreje Nepely. Pro náš tvůrčí tým je to potvrzení, že příběh, který vyprávíme, má mezinárodní přesah a důstojné místo mezi největšími sportovními událostmi světa. Vnímáme to jako velký projev úcty nejen k Ondreji Nepelovi a Hildě Múdre, ale i k hodnotám, které reprezentovali.“
Předpremiéra filmu ŠAMPIÓN se setkala s velkým ohlasem. Diváci po skončení projekce věnovali hercům a tvůrčímu týmu několikaminutový potlesk a gratulace. Po celý večer panovala v Casa Slovacca výborná atmosféra nesoucí se v duchu obdivu ke známému sportovci.
Film ŠAMPIÓN vstoupí do slovenských kin 26. března 2026 a v České republice jej distribuční společnost Continental film uvede 9. dubna 2026.
