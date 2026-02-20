Když už nezbyli hrdinové, přichází… ti úplně nejmíň kvalifikovaní

Přeplněná losangeleská jídelna. Jediná noc. A muž, který tvrdí, že se sem vrací už po sto sedmnácté, aby zastavil apokalypsu umělé inteligence. Film Zlom vaz, bav se, neumři! (v originále Good Luck, Have Fun, Don’t Die) je žánrově nezkrotná sci-fi akční komedie a time-loop dobrodružství od oscarového režiséra, který dal světu první tři díly Piráti z Karibiku a také Rango. Výsledkem je komediální, kinetická, „gonzo“ jízda s energií blockbusteru a přitom s nervem současnosti. V českých kinech se na ni diváci mohou těšit už od 12. března 2026.
Do děje vstupujeme ve chvíli, kdy Muž z budoucnosti (Sam Rockwell) vtrhne do jídelny Norms s podomácku sestaveným zařízením a naléhavou výzvou: svět míří ke katastrofě. A tentokrát ji prý spustí AI, která se krmí naším online chováním a manipulací sociálních sítí. Problém je, že čas běží, nikdo mu nevěří… a jeho „záchranný tým“ tvoří skupina naprosto obyčejných hostů, kteří nemají žádný výcvik ani super schopnosti, jen rozhodnutí zkusit něco, co sami nechápou.
Vedle Rockwella se v ansámblu objevují Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry a Juno Temple, a právě tahle směs různých energií a „antihrdinského“ nastavení je pro film klíčová. Verbinski staví na myšlence, že když se svět láme, revoluce nezačíná v akademii pro elitu, ale klidně u kávy a koláče, uprostřed běžného života.
Režisér říká, že když se mu scénář Matthewa Robinsona dostal do rukou, okamžitě zafungoval, hlavně kvůli postavě Sama Rockwella, která je od první minuty na časomíře. V každém okamžiku je cítit naléhavost a paranoia, je vtipná, ale zároveň nebezpečná, protože pod povrchem nese hlubokou bolest a ztrátu. A právě Rockwell podle Verbinskiho dokáže tuhle výbušnou kombinaci zahrát s lehkostí, která působí skoro samozřejmě, i když je za ní obrovská práce. Tempo „mega jízdy“ navíc podtrhuje i forma. Film otevírá choreografovaný, jedenáctistránkový monolog hlavní postavy, scéna, která diváka buď okamžitě vezme na palubu, nebo mu bez obalu naznačí, že tohle bude zážitek bez bezpečnostních pásů.
Režisér sám vystihuje tón filmu jako vzácně upřímný mix zábavy a naléhavosti. Humor tu není útěk, ale způsob, jak přežít dobu, ve které se realita zrychluje a absurdno se stává každodenní normou. „Pokud nejsme alespoň trochu rozpustilí, přehlížíme absurditu života,“ říká Verbinski.
Film zároveň pokládá jednoduchou otázku, která v kině zní překvapivě osobně: Kdo zachrání svět, když už nezbyli žádní hrdinové?
